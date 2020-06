Vòng 4 V-League: Derby xứ Quảng và nút thắt HLV Lê Huỳnh Đức

Một vòng đấu có nhiều trận Derby nhưng trên sân Hòa Xuân thì nhiều người lại nhìn sang chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức.

SHB Đà Nẵng - Quảng Nam: Lê Huỳnh Đức mở nút thắt

SHB Đà Nẵng và Quảng Nam từng chung lưng với nhau trên bản đồ bóng đá Việt Nam với cái tên Quảng Nam Đà Nẵng nổi đình đám trong những năm 1990. Thế nên trận đấu ngày 11-6 được xem là Derby xứ Quảng giữa hai đội bóng sát vách và quá hiểu nhau.



HLV Lê Huỳnh Đức với mục tiêu không thể thua nữa. Ảnh: XUÂN HUY

Một trận đấu mà người ta nhắc nhiều đến cái tên Lê Huỳnh Đức vì thành tích bết bát của CLB khi vừa sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia vừa lẹt đẹt cuối bảng với ba trận thua tại V-League. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng chiếc ghế của HLV Huỳnh Đức đang lung lay sau những ngày tháng hạnh phúc ở SHB Đà Nẵng.

Một trận thua đặc biệt là thua Derby có thể khiến SHB Đà Nẵng lún sâu và khó rút chân lên được, nên thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bằng mọi giá phải tìm được chiến thắng trên sân Hòa Xuân.

Khó nhưng không phải là không thể bởi SHB Đà Nẵng khi bị dồn vào đường cùng thì lại cố chèo chống để tồn tại đặc biệt là đối thủ chính là người anh em Quảng Nam.

B. Bình Dương – Hải Phòng: Sự thận trọng của hai đối thủ



B. Bình Dương sẽ rất thận trọng trước Hải Phòng. Ảnh: TRÂM ANH

B. Bình Dương đang gặp vấn đề ở hàng công nhưng tuyến dưới và khu trung tuyến vẫn cho thấy sự khó chịu. Hải Phòng đang trong giai đoạn thay đổi nhưng vẫn chưa cho thấy sức mạnh như thời họ đạt vị trí á quân. Một trận đấu mà hai bên sẽ rất thận trọng vì tư tưởng không thua của đội khách còn B. Bình Dương thì đang rất thận trọng trong việc tích cóp điểm nhiều hơn là bung ra để dành chiến thắng. Khả năng hòa có thể xảy ra.



Viettel – Than Quảng Ninh: Ngày về sân Hàng Đẫy không dễ chịu của HLV Phan Thanh Hùng



Viettel đang hưng phấn cao độ khi trở về sân nhà tiếp Than Quảng Ninh. Ảnh: NGỌC DUNG

Viettel sẽ tận dụng lợi thế sân nhà trước Than Quảng Ninh mới chịu thất bại trước tân binh Hà Tĩnh. Nếu giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, Viettel sẽ lên ngôi đầu tạo sức ép cho TP.HCM và SL Nghệ An.

Sau trận thua Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh chịu tổn thất thêm bởi chấn thương của Hải Huy. Dự báo đây là chuyến trở về sân Hàng Đẫy không dễ chịu tí nào của HLV Phan Thanh Hùng và nhiều khả năng Than Quảng Ninh lại tiếp tục trắng tay.