3M giúp giảm nhiễm trùng bệnh viện và phẫu thuật

Theo WHO, tại Việt Nam cứ 10 bệnh nhân thì có 1 người bị nhiễm khuẩn trong quá trình điều trị. Báo cáo cũng so sánh với cùng một loại bệnh thì ở Singapore bệnh nhân chỉ nằm viện 6 ngày, còn tại Việt Nam là 12 ngày. Một trong những lý do nằm ở vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện.



Các sản phẩm của 3M giúp kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả, góp phần chia sẻ gánh nặng bệnh tật, chi phí điều trị của người bệnh...



Tại các bệnh viện và cơ sở y tế, việc tiệt trùng các trang thiết bị y tế vốn đa dạng, phức tạp, nhạy cảm với nhiệt độ và hóa chất. Chính vì vậy, 3M đã sản xuất ra máy tiệt trùng dùng nhiệt độ thấp bằng 100% khí Ethylene Oxide. Hệ thống máy này của 3M đã được cấp phép bởi FDA (Hoa Kỳ). Hoặc trong phẫu thuật, việc kiểm soát nhiễm khuẩn cần thực hiện triệt để và nhanh chóng đối với trường hợp khẩn cấp. Thay vì phải dùng nhiều dụng cụ vệ sinh truyền thống, mất thời gian nhưng không đảm bảo cao về khả năng tiệt trùng, 3M nghiên cứu và cho ra đời màng phẫu chống nhiễm khuẩn, chỉ cần dán trực tiếp lên vùng cần phẫu thuật. Loại màng này tích hợp Iodophour, phóng thích Iodine liên tục trong suốt quá trình sử dụng, dính chắc vào da và rìa vết mổ, giảm thiểu tình trạng bong tróc khi tiến hành thao tác phẫu thuật.



3M cũng đã hỗ trợ tư vấn đào tạo và đang tiến hành ký kết thoả thuận tài trợ giúp BV ĐH Y Dược TP.HCM xây dựng, cải tiến đơn vị tiệt khuẩn trung tâm theo chuẩn quốc tế. Và mới đây nhất, 3M đã tài trợ vàng cho Hội nghị thường niên về Kiểm soát nhiễm khuẩn lần thứ 9 (APSIC) được tổ chức tại Đà Nẵng (do Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP.HCM - HICS đăng cai). Hội nghị diễn ra trong 4 ngày (19 đến 22-3), thu hút hơn 2.000 chuyên gia y tế trong khu vực tham dự.