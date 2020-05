Acecook - Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn

Vừa qua, Acecook Việt Nam đón nhận tin vui khi trở thành Top 50 thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn đối với sinh viên Việt Nam (Best Employer Of Choice 2020 by Vietnam Student). Danh hiệu này căn cứ kết quả khảo sát trên hơn 23.212 sinh viên thuộc 10 khối ngành từ 93 trường đại học lớn toàn quốc do Công ty Anphabe phối hợp cùng công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam thực hiện.



Đáng chú ý, đối với ngành khoa học tự nhiên thì Acecook là thương hiệu dẫn đầu sự yêu thích và chọn lựa của các bạn sinh viên chuyên ngành này.

Acecook cũng vinh dự được trao giải thưởng Top 100 thương hiệu tuyển dụng được người đi làm bình chọn nhiều nhất năm 2019.

Giải thưởng được tổ chức bởi Careerbuilder dưới sự tư vấn của đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín - InsightAsia và Amco Việt Nam.

Với gần 6.000 cán bộ, công nhân viên và quy mô 11 nhà máy, sáu chi nhánh tại Việt Nam, đây là kết quả cho thấy sự thành công của doanh nghiệp Nhật này tại Việt Nam trong việc quản lý nhân sự và tạo môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp để người lao động chọn lựa nơi này là nơi tạo dựng “sự nghiệp và hạnh phúc”.