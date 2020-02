Amway Việt Nam chung tay phòng chống dịch COVID-19

Amway Việt Nam vừa phối hợp với Báo Điện tử Chính phủ (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) thực hiện chương trình trao tặng tỉnh Lạng Sơn 1.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus, 500 chai nước rửa đa năng L.O.C và 500 chai nước rửa tay đậm đặc G&H Protect+ với tổng giá trị 600 triệu đồng. Qua đó, góp phần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.



Ông Nguyễn Phương Sơn – Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam (thứ 3 bên phải qua) trao biển tượng trưng số tiền tài trợ cho đại diện Báo Điện tử Chính phủ



Theo đó, toàn bộ sản phẩm hỗ trợ sẽ cung cấp cho các khu vực cách ly, khu vực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, khu vực xuất nhập cảnh tại vùng cửa ngõ tỉnh Lạng Sơn, giáp biên giới với Trung Quốc.



Trước đó, vào tháng 1 và 2-2020, thông qua Liên đoàn Từ thiện tỉnh Vũ Hán, Amway Trung Quốc cũng đã gửi đến các bệnh viện (được Chính phủ Trung Quốc chỉ định) 2 đợt sản phẩm của Amway, bao gồm nước rửa tay, nước tẩy rửa, bình xịt và máy lọc không khí, với trị giá 11 triệu nhân dân tệ (tương đương 36 tỷ đồng).