Tại giải thưởng lần này, nhãn hiệu Nutrilite của Amway tiếp tục được trao tặng “Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng” cho ba sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Nutrilite All Plant Protein, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Bio C Plus và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X.



Amway Việt Nam lần thứ 9 nhận giải thưởng vì sức khỏe cộng đồng



Đây là giải thưởng thường niên do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức từ năm 2013 với mục đích khuyến khích, tôn vinh các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe được thị trường đón nhận tích cực và khuyến khích việc cải thiện chất lượng, an toàn, tính hiệu quả của các sản phẩm này trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng. Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động tuân thủ pháp luật và nỗ lực nghiên cứu khoa học nhằm phát triển các sản phẩm thực phẩm bổ sung mới có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Việc xét duyệt giải dựa trên bốn tiêu chí về an toàn, chất lượng và hiệu quả sản phẩm, tiêu chuẩn cao trong sản xuất kinh doanh và những đóng góp ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng.



Ông Huỳnh Thiên Triều, TGĐ Amway Việt Nam chia sẻ: “Chiến lược phát triển của Amway nói chung và Nutrilite nói riêng luôn nhất quán, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Đây cũng là giá trị cốt lõi, nền tảng cho sự phát triển bền vững của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao lợi ích của dưỡng chất thực vật đối với sức khỏe con người, luôn không ngừng nghiên cứu và ứng dụng vai trò của dưỡng chất này trong các sản phẩm. Chúng tôi mong muốn truyền đi thông điệp về chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao ý thức và sự quan tâm của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe”.