BĐS Bình Phước: Uy tín chủ đầu tư quyết định sức hút dự án

Trước sự sôi động của thị trường bất động sản (BĐS) Bình Phước trong thời gian qua, khách hàng và nhà đầu tư ngày càng cẩn trọng trong việc lựa chọn dự án để “xuống tiền”. Để đầu tư hiệu quả, bên cạnh các yếu tố như vị trí, tiến độ dự án, tính pháp lý thì uy tín chủ đầu tư được xem là yếu tố quan trọng quyết định sức hút của dự án.

Phối cảnh dự án Cát Tường Phú Hưng tại Bình Phước.



Nguồn cung thị trường đa dạng



Theo khảo sát tại một số huyện, thị tại Bình Phước như huyện Đồng Phú, Chơn Thành, TP. Đồng Xoài, hiện tại đất thổ cư do dân tự phân lô tại các khu vực này có giá giao dịch vào khoảng 6-8 triệu/m2. Tại các tuyến đường mặt tiền quốc lộ 14, quốc lộ 13 hay đường ĐT. 741, giá giao dịch khoảng từ 20 -30 triệu đồng/m2. Tại khu vực trung tâm, mặt bằng giá khoảng từ 35 - 45 triệu/m2. Riêng tại một số dự án đang được triển khai hạ tầng giá giao dịch cũng từ 8 – 14 triệu đồng/m2, tùy vào vị trí, quy mô và thiết kế quy hoạch của dự án. Đây cũng là phân khúc được giới đầu tư săn đón nhất tại Bình Phước bởi diện tích đa dạng, thanh toán linh hoạt và thanh khoản tốt. Tuy nhiên, chỉ những dự án do các tập đoàn uy tín làm chủ đầu tư và phát triển mới đủ sức thu hút khách hàng.

Lễ mở bán dự án Cát Tường Phú Hưng thu hút đông đảo khách hàng.



Đơn cử như dự án khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng do tập đoàn Địa ốc Cát Tường làm chủ đầu tư, ngay từ những ngày đầu ra mắt đã nhanh chóng được khách hàng đón nhận, toàn bộ sản phẩm trong lễ mở bán đợt 1 đều được giao dịch thành công. Khi được hỏi về lý do chọn Cát Tường Phú Hưng để đầu tư, anh Trịnh Huân, ngụ tại Bình Dương tiết lộ: “Khi mua các sản phẩm có giá trị lớn như BĐS, điều tôi quan tâm nhất là uy tín của chủ đầu tư. Vì thế khi biết Cát Tường Phú Hưng là dự án của tập đoàn Cát Tường, tôi đã nhanh chóng chọn mua ngay, để giảm thiểu tối đa những rủi ro về pháp lý, tiến độ hạ tầng, chất lượng thiết kế quy hoạch cũng như khả năng ra hàng.”



Năng lực và uy tín không ngừng được khẳng định

Tập đoàn Địa ốc Cát Tường là chủ đầu tư thành công trong việc kiến tạo nên những khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại những vị trí đắc địa. Ghi dấu ấn trên thị trường nhờ hàng loạt dự án thành công như Cát Tường Phú Thạnh, Cát Tường Phú Nam, Cát Tường Phú Nguyên, Cát Tường Phú Sinh v.v… Tất cả các sản phẩm do tập đoàn Địa ốc Cát Tường làm chủ đầu tư khi tung ra thị trường đều được khách hàng đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao. Chính sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong công tác triển khai dự án giúp tập đoàn này luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng.

Sức hút của dự án Cát Tường Phú Hưng tại thị trường Bình Phước một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín của Tập đoàn địa ốc Cát Tường. Đây là dự án khu đô thị phức hợp – cảnh quan đầu tiên tại Bình Phước, được quy hoạch và đầu tư đồng bộ. Cư dân nơi đây không chỉ được tận hưởng một cuộc sống tiện nghi với hệ thống tiện ích hiện đại, độc đáo tại Quảng trường Ánh Sáng, Đại lộ Danh Nhân, Công viên Thế giới Di sản Kiến trúc The Destina, Công viên Thế giới Điện ảnh The Angel, các trung tâm thương mại sầm uất. Hệ thống giáo dục và y tế chất lượng tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trường tiểu học Nhân Văn; Bệnh viện đa khoa chuẩn Quốc tế Phước Bình mà còn được tận hưởng một không gian sống xanh mát từ hệ thống công viên lớn nhỏ trải đều khắp khu đô thị. Dự án cũng được trang bị hệ thống an ninh 24/24, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý rác thải hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm sống hoàn hảo cho cư dân.

Mang đến không gian sống lý tưởng, tiến độ hạ tầng và chất lượng dự án được cam kết bởi chủ đầu tư uy tín hàng đầu phía Nam. Khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng không chỉ là sự lựa chọn hoàn hảo để an cư mà còn trở thành kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất tại thị trường BĐS Bình Phước.