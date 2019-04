Bộ Y tế và Amway Việt Nam hợp tác về dinh dưỡng cho trẻ

Theo đó, Amway Việt Nam cung cấp miễn phí hơn 1 triệu hộp sản phẩm Nutrilite Little Bits cho 85.362 trẻ nhỏ ở Nghệ An và Hà Giang. Bên cạnh đó, dự án còn tiến hành nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho phụ huynh và giáo viên trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch Nutrilite Power of 5 được Amway đã triển khai tại Việt Nam từ năm 2014.



Đại diện Bộ Y tế và Amway Việt Nam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.



Theo số liệu từ Bộ Y tế, hiện còn 12 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi rất cao (trên 35%), các tỉnh này tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc. Được biết, trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 26% vào năm 2015 và xuống còn 23% vào năm 2020.



Chính vì vậy, Amway Việt Nam tiếp tục triển khai Chiến dịch Nutrilite Power of 5 cùng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) nhằm giúp các em phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ...