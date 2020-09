Công ty cổ phần mỹ phẩm MIOSKIN bổ nhiệm nhân sự mới

Đây là một bước đi quan trọng của MIOSKIN hướng tới việc xây dựng mô hình quản trị chuyên nghiệp, tách biệt các vai trò quản lý và tăng cường trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo.







Ông Evan Nguyễn là một doanh nhân trẻ năng động với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm nhập khẩu và trong công tác quản lý, xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp start-up. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc MIOSKIN, ông Evan Nguyễn đã trải qua một số vị trí công tác, đảm nhận nhiều vị trí quản lý kinh doanh, quản lý digital marketing và giám đốc marketing tại nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn CGMP-ASEAN. Ông Evan Nguyễn cũng là thành viên của hiệp hội mỹ phẩm Việt – Hàn kết nối hợp tác song phương giữa các doanh nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Ông cho biết thêm, đây là vinh dự lớn đối với cá nhân ông khi phụ trách một nhãn hàng uy tín nhưng cũng là thách thức không nhỏ.

Chia sẻ kế hoạch hành động của mình trong thời gian tới đây, ông cho biết MIOSKIN sẽ có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức hoạt động và quản trị để có thể tối ưu hóa các nguồn lực, chú trọng phát triển mạnh đội ngũ nhân sự, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận để hoàn thành tốt các mục tiêu của công ty.

Ông Evan Nguyễn cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình cùng ban điều hành MIOSKIN và toàn thể Công ty Cổ phần mỹ phẩm MIOSKIN vượt qua mọi thách thức, phát triển sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho khách hàng Việt Nam, đưa công ty tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới, giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam, phù hợp với tiêu chí “MIOSKIN mỹ phẩm cho người bận rộn”.

Thương hiệu mỹ phẩm MIOSKIN đã được các chị em khẳng định trong suốt thời gian qua với dòng sản phẩm xịt dưỡng tế bào gốc hiện tại đã ra mắt thành công phiên bản nâng cấp MIOSKIN PLUS 6 in 1 giúp chăm sóc da hoàn hảo, an toàn, tiện dụng. Cùng với sự đồng hành của đại sứ thương hiệu là vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành - Hari Won, thương hiệu đã có bước tiến vượt trội và khẳng định vị thế trong ngành.