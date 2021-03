Dai-ichi Life VN ra mắt sản phẩm “Bảo hiểm tai nạn cao cấp”

Sản phẩm mới là lá chắn bảo vệ toàn diện 24/7 trong suốt hành trình cuộc sống, hỗ trợ tài chính vững chắc cho khách hàng và gia đình trước những rủi ro khó lường do tai nạn.



Được nâng cấp từ phiên bản cũ, “Bảo hiểm tai nạn cao cấp” là sản phẩm bảo hiểm bổ sung kèm với sản phẩm chính, mang đến cho khách hàng và gia đình sự an tâm cao nhất với quyền lợi bảo vệ lên đến 5 tỷ đồng và thời hạn bảo vệ lên đến 75 tuổi, bảo vệ đa dạng và trọn vẹn các mức độ thương tật với mức phí hợp lý. Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình có thể tham gia “Bảo hiểm tai nạn cao cấp” trên cùng một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) sẵn có của người được bảo hiểm chính, với độ tuổi tham gia bảo hiểm từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi và mức phí đóng không phụ thuộc vào độ tuổi.

Sản phẩm bảo hiểm “Bảo hiểm tai nạn cao cấp”vừa ra mắtcủa Dai-ichi Life Việt Nam



Đối với “Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn”, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam còn chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn đặc biệt, khi: là hành khách có mua vé, đi trên các phương tiện công cộng; đang ở trong thang máy công cộng; chịu hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn tại các tòa nhà công cộng. “Vòng bảo vệ kép” này sẽ giúp khách hàng an tâm hơn tại nơi công cộng, đồng thời tăng cường gấp đôi sự bảo vệ tài chính cho gia đình khi có bất trắc xảy ra với người trụ cột.



Sản phẩm “Bảo hiểm tai nạn cao cấp” cũng được cải tiến mở rộng phạm vi bảo vệ, đa dạng các thương tật với nhiều mức độ chi trả: bổ sung các quyền lợi mới về gãy xương, gia tăng các mức độ bỏng, tăng tỉ lệ thanh toán của một số thương tật…, giúp khách hàng có nguồn tài chính cần thiết để trang trải cho các chi phí điều trị khẩn cấp.

Đặc biệt, với quyền lợi hỗ trợ viện phí do tai nạn, người được bảo hiểm sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính là 200.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện điều trị nội trú do thương tật, tối đa 90 ngày cho cùng một tai nạn. đây cũng là điểm ưu việt của “bảo hiểm tai nạn cao cấp” khi đưa ra mức hỗ trợ tài chính cao gấp đôi so với sản phẩm cũ, giúp khách hàng yên tâm điều trị bệnh và giảm bớt gánh nặng kinh tế khi nguồn thu nhập của gia đình bị giảm sút.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Cuộc sống bình an cho bản thân và gia đình luôn là mong ước của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, khi rủi ro tai nạn xảy đến, bên cạnh nỗi lo về khả năng hồi phục sức khỏe thì chi phí điều trị và tương lai tài chính của gia đình thật sự là gánh nặng đối với nhiều người. Thấu hiểu điều đó, Dai-ichi Life Việt Nam đã nỗ lực cải tiến sản phẩm “Bảo hiểm tai nạn cao cấp” với hàng loạt những quyền lợi thiết thực, giúp tăng cường sự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cũng như an toàn tài chính cho khách hàng và gia đình.”

“Với thông điệp “Kết nối triệu yêu thương”, Công ty sẽ tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi về sức khỏe, gia đình, tình yêu thương và sự bình an trong mọi hoạt động kinh doanh, chú trọng đầu tư phát triển sản phẩm và cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng”, ông Quân chia sẻ thêm.