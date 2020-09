EVNHANOI: “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ” trong mùa mưa bão

Những ngày này, anh Nguyễn Văn An (Công ty Điện lực Thường Tín) cùng anh em trong đơn vị thường xuyên cắt cơm gia đình để hoàn thành tiến độ rà soát hệ thống lưới điện trên địa bàn, thống kê toàn bộ các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng khi mưa to. “Ngoài tăng cường kiểm tra, chúng tôi đã hoàn thành các kế hoạch cải tạo nâng cao tủ điện, tủ pillar, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng… để đảm bảo an toàn và chuẩn bị phương án xử lý sự cố trong mưa bão”.



Tâm sự về nghề, anh An chia sẻ: “Mùa mưa bão là mùa làm việc áp lực nhất. 100% anh em thợ điện phải tăng cường để triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện. Ngoài công việc hàng ngày, còn phải đảm bảo sửa chữa nhanh chóng, đảm bảo an toàn lưới điện trong cả mùa mưa bão. Khi ra hiện trường khắc phục sự cố, sửa chữa lưới điện rất nguy hiểm nên phải tuân thủ quy định về an toàn, trang bảo hộ đúng quy định”.

Công nhân EVNHANOI triển khai diễn tập các phương án giả định chuẩn bị cho mùa mưa bão năm 2020



Lãnh đạo EVNHANOI cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thủ đô xây dựng phương án 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và 3 sẵn sàng (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, an toàn) nhằm đảm bảo chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để ứng phó khi xảy ra thiên tai hoặc sự cố bất ngờ…



Các Công ty Điện lực được chia thành các cụm theo khu vực và diễn tập thực tế tại hiện trường với nhiều tình huống giả định để nâng cao kỹ năng xử lý sự cố do thiên tại gây ra như: đứt dây, đổ cột điện; sét đánh gây hư hỏng cầu dao phụ tải; mưa lớn gây ngập, úng lụt nhiều vị trí cột điện hạ thế, đặc biệt mực nước lên đến gần sát tủ điện… EVNHANOI cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các phương tiện, vật tư kỹ thuật, nhân lực sẵn sàng phục vụ phòng, chống lụt bão.

Chặt, tỉa cây phát quang hành lang lưới điện



Song song với phương án “4 tại chỗ và 3 sẵn sàng”, EVNHANOI còn đẩy mạnh tuyên truyền, an toàn điện và khuyến cáo sử dụng điện trong mùa mưa bão đến khách hàng. “Bên cạnh sự nỗ lực của ngành điện, các tổ chức, người dân cũng cần tích cực hỗ trợ, tuân thủ nghiêm ngặt an toàn hành lang lưới điện cao áp”, đại diện EVNHANOI cho hay,



Trong điều kiện thời tiết mưa to, gió lớn, ngập úng khách hàng cần tránh xa các khu vực nguy hiểm như đường dây điện, trạm điện đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra gây mất an toàn. Nếu phát hiện sự cố do thiên tai gây ra, khách hàng thông báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Tuyên truyền cho các tổ chức, người dân đảm bảo các biện pháp an toàn hành lang lưới điện cao áp



EVNHANOI cho hay, đang nỗ lực hết sức để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo an toàn cung cấp điện cho đập, hồ chứa và các trạm bơm chống úng… góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định cho Thủ đô Hà Nội trong mùa mưa bão.