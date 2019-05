Friso tài trợ hội nghị quốc tế sản phụ khoa Việt-Pháp

Vừa qua, Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 đã được BV Từ Dũ tổ chức với sự đồng hành của Hội Hành động vì sức khỏe phụ nữ - Pháp và Liên đoàn sản phụ khoa quốc tế. Đây cũng là năm thứ 19 liên tiếp, nhãn hàng Friso (thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam) là nhà tài trợ chính.



Hội nghị có sự tham gia báo cáo của 27 giáo sư và chuyên gia đến từ các bệnh viện, trường đại học trong nước và quốc tế, thu hút gần 2.300 đại biểu. Hơn 50 bài báo cáo khoa học xoay quanh các chủ đề: sản khoa, sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, phụ khoa-nội soi-lạc nội mạc tử cung và ung bướu phụ khoa được trình bày tại hội nghị.

GS Kathirvel cung cấp những thông tin hữu ích về ngăn ngừa sinh non



Tham dự hội nghị, nhãn hàng Friso mang đến đề tài “Cập nhật khuynh hướng chẩn đoán và phòng ngừa sinh non” do GS Kathirvel Rajeswari đến từ bệnh viện Sản-Nhi KK (Singapore) trình bày.

Giáo sư đã chia sẻ nguyên nhân, cách chẩn đoán và phòng ngừa sinh non cũng như phương pháp chăm sóc trẻ sinh non. Theo GS Kathirvel, việc sàng lọc và tư vấn thai kỳ có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sinh non. Đặc biệt, yếu tố dinh dưỡng thai kỳ cũng được đề cao trong báo cáo của giáo sư, giúp đảm bảo dưỡng chất thiết yếu cho bé và cân bằng dinh dưỡng cho mẹ, giảm nguy cơ sinh non.