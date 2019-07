Hà Nội: trời nóng “tỉ lệ thuận” với hóa đơn tiền điện

Và, chuyện hóa đơn tiền điện “tăng vọt” trong dịp hè đang tăng và làm cho các gia đình lo lắng hơn.



Nắng nóng kéo dài… làm giá tăng hóa đơn điện

Trao đổi với phóng viên, ông V. Trung (trú tại chung cư HH3C, quận Hoàng Mai) chia sẻ về hóa đơn tiền điện tháng 6 cao hơn so với tháng 5. Tại chung cư phường Linh Đàm (quận Hoàng Mai), ông V. Huân chia sẻ lên mạng xã hội về hóa đơn tiền điện tháng 6 cũng tăng gần 1 triệu đồng so với tháng 5.

Tương tự, gia đình ông L. H. Nam (sinh sống tại huyện Đông Anh) cũng thắc mắc khi hóa đơn tiền điện tăng thêm gần 2 triệu đồng. Đối với tài khoản mạng xã hội Facebook Q.L có mã khách hàng PD03xxxxxx7 (quận Ba Đình) lại phản ảnh tiền điện tháng 6 tăng gấp đôi tháng trước đó.

Các đơn vị Điện lực kiểm tra công tơ đo đạc tại hộ gia đình.



Trước những phản ánh của dư luận xã hội về hóa đơn tiền điện, chúng tôi đã làm việc trực tiếp với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI). Theo đó, các đơn vị Điện lực trên đã tiến hành kiểm tra, đo đạc công tơ điện của các hộ gia đình để xác minh nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao. Qua làm việc giữa Công ty Điện lực và khách hàng, ghi nhận cho thấy hầu hết các hộ gia đình đều sử dụng các máy điều hòa nhiều hơn các tháng trước (do thời tiết nắng nóng cực đoan), gia đình có trẻ nhỏ và người già nên sử dụng điều hòa liên tục cả ngày. Đặc biệt, trẻ em đang dịp nghỉ hè nên kéo theo việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình cũng tăng hơn các tháng khác.



Sau khi được giải thích, các khách hàng đều nhận ra rằng sản lượng điện tháng vừa rồi tăng hơn so với tháng trước và đây chính là nguyên nhân làm hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến. Hầu hết các hộ gia đình đã cảm thấy thuyết phục và hiểu biết thêm các thông tin về cách sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt là cách sử dụng các thiết bị làm mát trong đợt nắng nóng cao điểm dịp hè.

Theo EVN HANOI, hóa đơn tiền điện tăng cao “đột biến” phụ thuộc trực tiếp từ việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình. Đặc biệt trong những tháng hè vừa qua, khi miền Bắc đang hứng chịu những đợt nắng nóng kéo dài liên tiếp với mức nền nhiệt trên 40 độ C. Việc sử dụng điều hòa làm mát vào buổi trưa cũng làm cho công suất tiêu thụ điện của máy điều hòa cao hơn.

Sử dụng máy điều hòa hợp lý

Theo PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng (Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ nhiệt lạnh, ĐH Bách Khoa Hà Nội), máy điều hòa tiêu tốn tới hơn 60% lượng điện tiêu thụ trong gia đình. Trong điều kiện không khí ẩm, nhiều bụi, điều hòa sẽ bị giảm công suất trong quá trình sử dụng, chủ yếu do bụi bám vào các tấm lọc, cánh quạt, trục quay quạt. Vì vậy, khách hàng nên bảo dưỡng điều hòa gia đình định kỳ và theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để kiệm điện năng.

Máy điều hòa không khí tiêu tốn hơn 60% lượng điện tiêu thụ trong gia đìn



Để tránh tình trạng tiêu thụ điện tăng cao dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng đột biến, EVN HANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm (bao gồm khung giờ từ 11 giờ đến 14 giờ; từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày). Nên sử dụng máy điều hòa có chức năng tiết kiệm điện và mở thêm quạt điện, để nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Nhiệt độ điều hòa chỉ nên chênh lệch so với nhiệt độ ngoài trời từ 10 đến 12 độ C là hợp lý. Việc để nhiệt độ quá thấp sẽ khiến máy điều hòa hoạt động qua công suất và tốn điện.

Khi gặp sự cố hoặc muốn biết thông tin về sử dụng điện, khách hàng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVN HANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để được tiếp nhận tư vấn và giải đáp.