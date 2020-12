Tính đến tháng 11-2020, chương trình đã hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trường lớp cho 99 trường học tại 50 tỉnh, thành và phục vụ nhu cầu học tập cho hơn 15.000 học sinh mỗi năm. Và nay, Cargill sắp hoàn tất công trình trường học thứ 100 trong tháng 12 này tại Trường Tiểu học Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.



Lễ khánh thành và bàn giao ngôi trường thứ 99 do Quỹ Cargill Cares tài trợ



Chương trình xây dựng trường học của Cargill bắt đầu từ năm 1997 nhằm tài trợ xây dựng, cải tạo các trường học ở khu vực nông thôn, các xã vùng sâu vùng xa.

Theo một nghiên cứu độc lập nhằm đánh giá tác động của Chương trình xây dựng trường học do Think Through Consulting thực hiện và công bố, Cargill đã hoàn thành sứ mệnh tăng cường tiếp cận giáo dục, nâng cao tỉ lệ nhập học và duy trì giáo viên, cũng như hỗ trợ tạo dựng môi trường học tập tốt hơn cho Việt Nam. Thông qua đầu tư vào cải thiện hạ tầng giáo dục cho Việt Nam, chương trình đã trực tiếp tạo ra việc làm, cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho học sinh và các gia đình.



Ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam, cho biết: “Tại Cargill, hỗ trợ cộng đồng địa phương là nền tảng cốt lõi để chúng tôi thực hiện sứ mệnh nuôi dưỡng thế giới một cách an toàn, trách nhiệm và bền vững. Tại Việt Nam, chúng tôi tập trung cải thiện trường lớp tại các địa phương còn khó khăn, giúp các em tiếp cận với hạ tầng giáo dục chất lượng hơn... Tại 99 trường học đã được thực hiện, chúng tôi đã nhìn thấy niềm vui của hơn 15.000 học sinh được hưởng lợi từ chương trình. Cargill cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng dân cư tại Việt Nam, tạo thêm công ăn việc làm và đóng góp vào việc củng cố văn hóa và thành công của Việt Nam trong nhiều năm tiếp theo”.