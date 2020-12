“Hanwha Life Content Creator Camp” sân chơi sáng tạo mới

Đây là một sân chơi thú vị dành cho các bạn đang làm nghề sáng tạo nội dung (Content Creator), những bạn trẻ yêu thích và đam mê làm nên những nội dung độc đáo và ấn tượng trên mạng xã hội ( ), với thông điệp “Yêu cuộc sống trong bình thường mới - Love Your Life In New Normal”, diễn ra từ nay đến ngày 31-1-2021.



Năm 2020, chúng ta chứng kiến nhiều khó khăn và thách thức của toàn thế giới và Việt Nam khi đại dịch COVID-19 và xảy ra nhiều thiên tai nghiêm trọng. Những sự kiện này đã và đang tác động sâu sắc và làm thay đổi mọi mặt của đời sống ở nhiều quốc gia. Vì vậy, Chương trình Hanwha Life Content Creator sẽ là nơi lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực về “yêu cuộc sống trong bình thường mới”. Chương trình còn xây dựng một sân chơi thú vị, sôi động và bổ ích giúp các nhà sáng tạo nội dung và các bạn sinh viên thỏa mãn đam mê tự do sáng tạo và nâng tầm chuyên môn. Ngoài ra, thông qua chương trình này Hanwha Life Việt Nam và Advertising Vietnam còn tìm kiếm, hỗ trợ và kết nối các bạn trẻ với các công ty sáng tạo hàng đầu, giúp cho các tài năng này được bay cao bay xa hơn trong tương lai.

Chương trình sáng tạo nội dung có tên: “Hanwha Life Content Creator Camp”



Hãy truy cập ngay vào Fanpage chính thức của chương trình tại địa chỉ , nhấn nút đăng ký tham dự, hoàn thành mẫu đăng ký và gửi kèm link tác phẩm dự thi cho ban tổ chức. Tác phẩm dự thi được thể hiện dưới bất kỳ hình thức như ảnh, video clip, hình vẽ minh họa, ảnh động…



Sau vòng sơ tuyển, 30 tác phẩm sáng tạo và ấn tượng sẽ được lựa chọn để tham gia khóa huấn luyện sáng tạo nội dung chuyên sâu cho người tham gia. Sau cùng, 6 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ có buổi thuyết trình ý tưởng và nội dung sáng tạo để nhận các giải thưởng giá trị. Bên cạnh đó, Hanwha Life Việt Nam sẽ ưu tiên cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ đã tham gia chương trình khi ứng tuyển tại công ty. Xem thêm chi tiết và đăng ký tham gia chương trình tại: https://www.facebook.com/Hanwha3C.