(PLO)- Trung tá Nguyễn Đại Đồng được điều động từ Trưởng phòng An ninh Văn hóa Thể thao và Lao động xã hội, Cục An ninh Chính trị, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.