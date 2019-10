Hậu Giang: “Tâm điểm” thu hút hàng loạt dự án bất động sản

Được đánh giá là địa phương sở hữu nhiều lợi thế phát triển bất động sản như vị trí chiến lược tại tiểu vùng Tây Sông Hậu, hệ thống giao thông đồng bộ, tốc độ tăng trưởng vượt bậc… Hậu Giang đang ráo riết chuẩn bị “sân chơi” để đón nhà đầu tư với hàng loạt dự án lớn góp phần rất lớn thay đổi diện mạo tỉnh.



Hạ tầng giao thông kết nối

Phối cảnh trung tâm thương mại Khu đô thị Cát Tường Western Pearl



Nằm trên các tuyến đường lưu thông của các tiểu vùng Tây Sông Hậu, các mặt giao thương thuận tiện với Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang đang hội tụ các tiềm năng để trở thành thị trường vệ tinh được các nhà đầu tư quan tâm.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hậu Giang đầu tư hơn 14.000 tỉ đồng hoàn thiện tuyến đường nối TP. Vị Thanh với TP. Cần Thơ dài 37km, quy mô bốn làn xe; quốc lộ 61 dài 52 km, quy mô hai làn xe; hoàn thiện quốc lộ Nam Sông Hậu và quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp; xây dựng mới và mở rộng các tuyến đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện; xây dựng mới các bến bãi như bến xe Vị Thanh…

Trong đó, dự án cải tạo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp với mức đầu tư 900 tỉ đồng dự kiến sẽ được khởi công trong quý IV-2019 và hoàn thành trong năm 2020.

Giai đoạn 2021-2030, hơn 9.400 tỉ đồng sẽ được đầu tư để hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa hạ tầng giao thông Hậu Giang và liên kết vùng.

Hậu Giang còn là tỉnh liền kề với Cần Thơ - thành phố trọng điểm của khu vực Tây Nam bộ. Nơi hội tụ tiềm lực phát triển về kinh tế, cơ sở hạ tầng, trình độ khoa học công nghệ, và các tuyến giao thông quan trọng như: cao tốc Trung Lương; cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ,…

Theo Bộ Giao thông Vận tải, các tuyến giao thương tại Hậu Giang được xem là trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng ĐBSCL, là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế biển trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả các cảng trên sông Hậu, bao gồm các cảng khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh… giữ vai trò là lối ra huyết mạch ổn định lâu dài, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của ĐBSCL…

Vị Thanh: “Tâm điểm” đầu tư tại Hậu Giang

Nhận định tiềm năng phát triển vượt bậc của Hậu Giang, nhiều ông lớn trong ngành địa ốc như FLC, Đất Xanh, Vingroup, DIC Group, TNR Holdings, Cát Tường Group cũng đã và đang đầu tư nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, TP. Vị Thanh với lợi thế đô thị trung tâm của tỉnh là “tâm điềm” được nhiều đại gia địa ốc lựa chọn.

Gần đây, sự xuất hiện của KĐT Cát Tường Western Pearl đã khiến thị trường địa ốc Vị Thanh “tăng nhiệt” nhanh chóng, mỗi tuần, nơi đây đón hơn 1.000 khách hàng từ các tỉnh thành đổ về tham quan dự án.

Dự án khu đô thị Cát Tường Western Pearl tại TP. Vị Thanh (Hậu Giang) thu hút khách hàng.



Không quá khi nói rằng sự xuất hiện của KĐT Cát Tường Western Pearl đã góp phần mang lại một diện mạo mới hiện đại và phồn hoa hơn cho TP. Vị Thanh. Tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của thành phố, Cát Tường Western Pearl đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Cát Tường Group bằng những ưu điểm vượt trội, bao gồm: vị trí đắc địa, sản phẩm độc đáo, chất lượng xây dựng, tiện ích đẳng cấp…



Được biết, Cát Tường Western Pearl được quy hoạch trở thành đô thị giao thương sầm uất với các tiện ích hoàn hảo đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư cho khách hàng như: khu khách sạn phức hợp, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng, quảng trường, hệ thống công viên cây xanh rộng lớn, trường mầm non quốc tế, các khu phố thương mại hiện đại… Cát Tường Western Pearl còn làm xiêu lòng khách hàng với nhiều tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Tây Nam Bộ như: Công viên giải trí Thế Giới Kỳ Diệu The Wonderful, Công viên Ánh Sáng Kỳ Quan Cổ Đại The Miracle, Công viên Rainbow… Đây sẽ là những điểm nhấn độc đáo cho KĐT.

Ngoài những tiện ích đẳng cấp, Cát Tường Western Pearl còn thu hút khách hàng nhờ chính sách bán hàng, giá bán, sản phẩm, pháp lý và tiến độ hạ tầng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Cát Tường Western Pearl quy hoạch nhiều loại hình bất động sản gồm nhà phố thương mại (shophouse), đất nhà phố, đất biệt thự vườn… Trong đó, đất nền nhà phố đang được chào bán với giá chỉ từ 790 triệu đồng/nền, nhà phố thương mại từ 3,4 tỷ/căn; khách hàng chỉ cần trả trước 50%, phần còn lại thanh toán đều trong 12 tháng đối với đất nền, 24 tháng đối với nhà phố. Toàn bộ sản phẩm đều đã có giấy CNQSDĐ từng nền, hạ tầng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.