Hội phụ nữ quận 4 có địa chỉ mua thực phẩm sạch

F-Green được lựa chọn là đơn vị cung cấp sản phẩm an toàn cho hội viên Hội liên hiệp phụ nữ Quận 4 với các chương trình tư vấn về vệ sinh an toàn thực phẩm; các chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm giúp hội viên dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm an toàn tốt cho sức khoẻ gia đình.



Các dòng sản phẩm chính F-Green cung cấp gồm: sản phẩm bò Fuji của Công ty CP Fuji Foods; gạo và thực phẩm an toàn của Tập đoàn Quế Lâm; tinh dầu và các chế phẩm thiên nhiên của Công ty Mộc Hoa Tràm. Các sản phẩm hữu cơ từ chanh của Công ty CP Thương Mại & Đầu tư Chanh Việt.

Đây là sự kiện hưởng ứng chương trình “Sức khoẻ Việt Nam” của Chính phủ và chương trình hành động về “Vệ sinh an toàn thực phẩm” của Hội LHPN Việt Nam.