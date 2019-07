Nestlé ra mắt sữa chua uống tổ yến và sữa ngũ cốc

Nestlé Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm sữa chua uống dinh dưỡng Nestlé YOGU có chứa tổ yến và năm loại vitamin, khoáng chất thiết yếu cho trẻ và sản phẩm sữa có chứa năm loại đậu (ngũ cốc) nhằm đáp ứng nhu cầu khỏe và đẹp của phụ nữ.



Các bé đang dùng thử sữa chua uống dinh dưỡng Nestlé YOGU.



Sữa chua uống dinh dưỡng Nestlé YOGU có chứa tổ yến là thức uống cho trẻ, vừa có hương vị mà trẻ yêu thích vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cân bằng cho trẻ. Sản phẩm được nghiên cứu phù hợp khẩu vị của bé với vị chua nhẹ và ngọt thanh bên cạnh năm dưỡng chất cần thiết giúp trẻ mạnh mẽ là vitamin C, D, canxi, kẽm, chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, sức đề kháng và xương chắc khỏe. Thức uống dinh dưỡng sữa NESVITA năm loại đậu là sản phẩm độc đáo dành cho phụ nữ hiện đại, với ưu điểm dinh dưỡng lành mạnh khi bổ sung canxi và chất xơ, không lactose, 100% đạm thực vật, phù hợp bổ sung dinh dưỡng hằng ngày.



* Lãnh đạo Chính phủ Thụy Sỹ thăm Nhà Máy Nestlé Trị An (Đồng Nai). Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ, ông Guy Parmelin, đã đến thăm nhà máy Nestlé Trị An, một trong ba nhà máy của Nestlé Việt Nam đang vận hành ở Đồng Nai. Trong chuyến thăm nhà máy Nestlé Trị An, ông Guy Parmelin đã được phổ biến về quá trình phát triển của Nestlé, tập đoàn được xem như ngọn cờ đầu của nền kinh tế Thụy Sỹ. Ông Ganesan Ampalavanar, TGĐ Nestlé Việt Nam, chia sẻ tại buổi đón tiếp: “Thương hiệu Nestlé gắn liền với những giá trị cốt lõi của đất nước Thụy Sỹ. Một trong số đó là cam kết bắt buộc về sản phẩm với chất lượng cao nhất nỗ lực không ngừng và tự hoàn thiện kết hợp với nền tảng công nghệ tân tiến nhất”.