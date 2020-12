Nestlé Việt Nam nhận 2 giải thưởng về trao quyền cho phụ nữ

Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) vừa trao hai giải thưởng về trao quyền cho phụ nữ cho Nestlé Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giải thưởng nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) được tổ chức ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng nhằm khuyến khích và công nhận nỗ lực của những công ty có các chương trình và hành động cụ thể nhằm tạo ra văn hóa doanh nghiệp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều các công ty vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.



Bà Trương Bích Đào, Giám đốc Nhân sự Nestlé Việt Nam (giữa) nhận giải thưởng “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” từ ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam



Một trong những ví dụ điển hình về đóng góp cân bằng giới và nâng cao quyền năng phụ nữ trong toàn chuỗi giá trị của Nestlé là dự án NESCAFÉ Plan. Dự án này đã góp phần nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ, thông qua việc đào tạo đội ngũ nữ trưởng nhóm nông dân trồng cà phê. Họ làm cầu nối truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm canh tác của dự án cho các hộ nông dân khác. Tỷ lệ nữ trưởng nhóm nông dân đến nay đạt 30% trên tổng số trưởng nhóm tham gia dự án.



Tại Nestlé, tỷ lệ nữ giới nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao đã không ngừng tăng lên. Cụ thể, nữ giới nắm các vị trí trong Ban giám đốc đã vượt số lượng nam đồng nghiệp với tỷ lệ 55%, nữ giới cũng nắm xấp xỉ 50% vị trí quản lý các cấp khác.

* Khai mạc hội thi bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Phú Yên năm 2020. Hội thi do Vụ Thể dục thể thao quần chúng (Tổng cục Thể dục Thể thao) và Sở VH-TT và Du lịch tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Nestlé MILO vừa khai mạc tại TP. Tuy Hòa. Hội thi thu hút sự tham gia và tranh tài của hơn 230 vận động viên đến từ 27 đơn vị trên địa bàn tỉnh, thi đấu các nội dung bơi: tự do, tiếp sức, cứu đuối nam-nữ… Đây là năm thứ ba Nestlé MILO đồng hành cùng Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, với mục tiêu giúp các em biết cách phòng, chống đuối nước, tạo điều kiện cho trẻ vui chơi giải trí dưới nước, phát triển năng khiếu môn bơi, nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực.