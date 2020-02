Ngân hàng Bản Việt: Mở mới 17 điểm giao dịch trong năm 2020

Cụ thể, 05 chi nhánh mới của Ngân hàng Bản Việt sẽ thuộc các tỉnh, thành: Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định, Lâm Đồng, Đồng Tháp. Các phòng giao dịch sẽ được mở mới tại 12 điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, An Giang, Kiên Giang. Như vậy, tổng số điểm giao dịch của Ngân hàng Bản Việt là 87 điểm, trải dài 26 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Việc mở mới thêm 17 điểm giao dịch trong năm 2020, Ngân hàng Bản Việt hy vọng sẽ mang đến các sản phẩm, dịch vụ với những ưu đãi hấp dẫn đến gần khách hàng hơn.

Đồng thời, Bản Việt cũng mong muốn đem đến những trải nghiệm về chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua mạng lưới giao dịch thuận tiện, không gian hiện đại, nhiều tiện nghi.

Trước đó, trong năm 2019, Ngân hàng Bản Việt cũng đã có một năm kinh doanh khá thành công với việc đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra. Lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với 2018, tổng tài sản tăng 11% so với năm 2018. Tổng huy động đạt hơn 47.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 35.000 tỉ đồng, tăng lần lượt 12%, 14% so với 2018. Thu nhập lãi thuần khách hàng cá nhân (KHCN) tăng 38%, thu nhập ngoài lãi KHCN tăng 71% so với năm 2018.

Bên cạnh việc tăng trưởng về kinh doanh, Ngân hàng Bản Việt cũng đảm bảo đầy đủ các yếu tố về quản lý rủi ro. Cụ thể, Bản Việt là đơn vị thứ 12 được NHNN chấp thuận triển khai sớm Basel II. Dự kiến tháng 1-2020, Ngân hàng sẽ xử lý xong toàn bộ nợ đã bán cho VAMC, hoàn thành trước hạn mục tiêu xử lý nợ.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu những đóng góp tích cực của Ngân hàng Bản Việt trong các hoạt động vì xã hội và cộng đồng, như: đồng hành cùng chương trình Phẫu thuật nụ cười – Operation Smile, đồng hành cùng chương trình Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng đội tuyển Bóng rổ quốc gia Việt Nam tại các giải đấu trong và ngoài nước, trao quà tặng cho dịp năm mới cho bà con hộ nghèo tại tỉnh Tây Ninh, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường TH&THCS Thụy Hồng (tỉnh Thái Bình), đồng hành cùng Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) …

Việc được chấp thuận mở mới 5 chi nhánh và 12 phòng giao dịch của Ngân hàng Bản Việt là minh chứng cho thấy sự hiệu quả trong hoạt động của ngân hàng trong năm vừa qua. Đây cũng là động lực để Ngân hàng Bản Việt tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược 5 năm 2016 – 2020 trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ với thông điệp: “Chúng tôi bắt đầu từ BẠN”.

Ngân hàng Bản Việt được thành lập từ năm 1992. Trải qua 27 năm hoạt động, với nhiều thay đổi, đến nay với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh đúng đắn, Ngân hàng Bản Việt đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính ngân hàng với khả năng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ, tiện ích của khách hàng. QH