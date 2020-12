Nhận quà ‘ngầu’, mua mỹ phẩm xịn giá 7.000 đồng

Cuối tuần này, ngày 12-12 chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World chào đón thành viên mới tại 388 Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP.HCM. Chào mừng cột mốc hai tháng mở 7 siêu thị, AB Beauty World tung chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay trên toàn hệ thống.







Gần 2.000 khách hàng mua sắm trên 100.000 đồng (trong khung giờ từ 9-12 giờ và 17-21 giờ ngày 12-12) tại tất cả siêu thị của AB Beauty World được trao ngay món quà độc đáo trị giá đến 80.000 đồng.





Không chỉ tặng quà, hệ thống siêu thị AB Beauty World còn giảm hẳn 70% so với giá gốc với 70 loại mỹ phẩm danh giá được chị em “săn đón” hiện nay. Son môi Belle & New chỉ còn 114.000 đồng, kem nền Flomar giá chỉ 210.000 đồng, phấn mắt Sunset 150.000 đồng, son Black Rouge 89.000 đồng… và hàng loạt mỹ phẩm đình đám khác giá chỉ bằng 1/3 so với giá thông thường và tại các nơi khác, duy nhất trong ngày 12-12 này.





Riêng siêu thị tại quận 7, ngày khai trương còn hứa hẹn sẽ “bùng nổ” với tiết mục bán hàng đồng giá 7.000 đồng hàng trăm sản phẩm xịn từ mặt nạ dưỡng da, gel rửa tay khô, nước tẩy trang Pond, tắm gội Clear Man, son tint A Pieu, sữa rửa mặt Dove, sơn móng tay Prosper… Sau ngày khai trương, từ 18-20 giờ ngày 13-12, khách hàng tại chi nhánh 7 AB Beauty World còn được thưởng thức đêm nhạc sôi động của Chi Pu, ca sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu mến hiện nay.