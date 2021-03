Bấm lỗ tai và những kiến thức cần biết

Một vài lỗ xỏ khuyên cá tính không chỉ giúp bạn định hình phong cách bản thân mà còn tạo nên những điểm nhấn riêng thu hút. Và nếu bạn đang có ý định xỏ khuyên thì một vài thông tin quan trọng bạn cần lưu tâm trước khi bấm lỗ tai chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Hãy cùng tìm hiểu ở nội dung bài viết dưới đây nhé…



Chọn địa chỉ uy tín mang tới sự an tâm

Trước đây, bấm lỗ tai chỉ đơn thuần là sử dụng súng bắn tại những gánh hàng rong hay tiệm vàng bạc, cắt tóc... Và giờ đây, chúng ta đã chú trọng hơn để tìm cho mình một cơ sở uy tín và chuyên nghiệp.

Các bạn trẻ lựa chọn khoen đeo cho mình



Và minh chứng thiết thực nhất chính là đã có không ít khách hàng tiền mất tật mang khi vết bấm bị nhiễm trùng, sưng tấy và thậm chí là còn để lại di chứng nặng nề. Vì thế, tìm cho mình một cơ sở chuyên nghiệp sẽ giúp bạn an tâm hơn rất nhiều. Tại đây, bạn sẽ được tư vấn tận tình và thực hiện thủ thuật một cách chuyên nghiệp nhất bởi đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao.



Ngoài ra, tại các cơ sở hiện đại luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và vô trùng hoàn toàn để khách hàng có thể an tâm hơn. Chính vì thế nếu đang có ý định xỏ khuyên thì bạn nên cân nhắc để tìm cho mình một địa chỉ phù hợp nhé.

Bấm lỗ tai không hề nguy hiểm như bạn nghĩ

Trên thực tế, các biến chứng sau khi bấm lỗ tai là không hề hiếm thấy. Điều này còn phụ thuộc rất lớn vào địa chỉ bạn chọn để bấm lỗ tai, cách bạn chăm sóc vết bấm hay vị trí mà bạn chọn. Theo đó, việc chọn cho mình cơ sở uy tín sẽ mang tới cho bạn sự an toàn khi các dụng cụ luôn được vệ sinh cẩn trọng, cùng với đó là công tác bảo hộ y tế của những nhân viên thực hiện. Đó là còn bởi cách chăm sóc vết bấm tỉ mỉ và sạch sẽ cũng sẽ giúp vết xỏ của bạn nhanh lành hơn.

Và cuối cùng, vị trí mà bạn chọn để bấm lỗ cũng sẽ quyết định tới độ an toàn và mau chóng lành vết thương. Đương nhiên rằng các vị trí thuộc dái tai sẽ an toàn hơn rất nhiều so với các nơi liên quan đến sụn. Vì thế, nguy cơ nhiễm trùng càng ít và thời gian nhanh lành hơn so với vị trí còn lại.

Cockstock: địa chỉ bấm lỗ tai chuyên nghiệp

Chọn cho riêng mình một cơ sở bấm lỗ tai ở Hà Nội uy tín sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều khi không chỉ có được lỗ bấm ưng ý mà còn với giá thành hết sức phải chăng. Vậy đâu là gợi ý cho bạn? Đến với Cockstock, mọi băn khoăn của bạn đều có thể được giải quyết nhanh chóng và luôn hài lòng. Bởi đây chính là một trong số ít các địa chỉ tiên phong được rất nhiều bạn trẻ Hà thành yêu thích và lựa chọn.

Hãy đến với Cockstock để có sự an toàn và hài lòng cho bạn



Đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản và tận tâm để luôn mang tới cho khách hàng những lỗ xỏ trên cả chất lượng. Ngoài ra còn là tư trang thiết bị hiện đại, được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và riêng biệt để giúp khách hàng luôn yên tâm. Và minh chứng thiết thực nhất chính là hàng ngàn khách hàng đều đánh giá rất tốt chất lượng dịch vụ tại Cockstock.