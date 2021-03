Chất lượng áo thun giá sỉ, áo thun đồng phục tại Kabuto

Sản phẩm của Kabuto không chỉ đẹp, mà còn được đánh giá cao về chất lượng.

1. Xưởng may áo thun Kabuto

Xưởng chuyên sỉ áo thun đặt tại TP.HCM, Kabuto còn có tên gọi khác là Công ty thời trang Everest, mã số thuế là 0313778849, hoạt động từ năm 2017. Chuyên sỉ áo thun nam nữ, áo thun đồng phục chất lượng tốt với mức chi phí rẻ nhất thị trường.

Kabuto là xưởng may áo thun đồng phục giá rẻ, chuyên sỉ áo thun uy tín hàng đầu hiện nay tại TPHCM, với hai dòng sản phẩm là áo thun đồng phục và áo thun giá sỉ



Kabuto có kinh nghiệm hơn 4 năm trong việc nhận may áo thun đồng phục nam nữ, áo thun đồng phục cổ tròn, cổ trụ, tay ngắn, tay dài, dịch vụ in áo thun đồng phục, đặt áo thun đồng phục công ty, áo đồng phục lớp, gia đình, văn phòng, quán cafe, team building, bảng báo giá may áo thun đồng phục chi tiết, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng đội nhóm, tổ chức kinh doanh.



Sản phẩm áo thun giá sỉ Kabuto đang kinh doanh gồm: áo thun nam nữ giá sỉ, áo thun trơn giá sỉ, áo thun trắng trơn nam nữ form rộng, cổ tròn, có cổ, tay ngắn, tay dài, sỉ áo thun Hàn Quốc, áo thun 4 chiều với mức giá đa dạng từ 10k, 15k, 20k, 25k, 30k...

2. Quy trình may áo thun sỉ, áo đồng phục tại Kabuto

Để đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá thành rẻ, Kabuto chú trọng đầu tư và việc phát triển các quy trình.

Xưởng sản xuất ở quận 12, TP.HCM



Bước 1: Nhận tư vấn. Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, Kabuto sẽ chủ động liên hệ với khách hàng để báo giá áo thun đồng phục cũng như trao đổi về ý tưởng thiết kế, chất liệu và số lượng đặt.



Bước 2: Thiết kế. Sau khi đã hoàn thiện ý tưởng, đội ngũ của Kabuto sẽ tiến hành thiết kế sản phẩm. Trước khi đưa sản phẩm ra in ấn hàng hoạt, Kabuto sẽ gửi trước bản demo để khách hàng tham khảo và điều chỉnh theo ý muốn.

Bước 3: Tiến hành may mẫu. Khi thiết kế đã hoàn tất, đội ngũ may của Kabuto sẽ tiến hành may áo cho khách hàng theo số lượng đơn đặt hàng ban đầu.

Bước 4: May hàng loạt. Các mẫu áo sau khi hoàn tất sẽ được vận chuyển đến xưởng để may và đóng gói theo đúng số lượng cam kết.

Bước 5: Giao hàng. Đối với giao hàng nội thành, tùy theo gói may mà khách hàng đã đăng ký trước đó, Kabuto sẽ có những ưu đãi riêng trong chính sách giao hàng như miễn phí vận chuyển hoặc quà tặng kèm. Đối với các đơn hàng ngoại thành, phí vận chuyển sẽ được tính theo quãng đường vận chuyển.

3. Kabuto sử dụng chất liệu may chất lượng

Với mục tiêu áo thun sỉ giá siêu rẻ, Kabuto ưu tiên lựa chọn chất liệu vải là thun có pha cotton với tỉ lệ 100% hoặc 65%. Ưu điểm của loại vải này là chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo sự mềm mại, không gây nóng và lên form dáng đẹp. Chất vải đều có khả năng co dãn bốn chiều, bền và thoải mái khi vận động. Chính vì thế, đồng phục và áo thun giá sỉ của Kabuto rất được các công ty, tổ chức ưa chuộng.

4. Vì sao bạn nên lựa chọn Kabuto?

Khách hàng tin tưởng khi lựa chọn Kabuto là đơn vị đặt may áo thun đồng phục, áo thun giá sỉ vì những lý do sau đây:

* Kiểu áo đa dạng từ thiết kế đến màu sắc, phù hợp với nhiều môi trường sử dụng như văn phòng, lớp học, gia đình, team building, quán cà phê.

* Chi phí thấp khi đặt mua nhiều sản phẩm.

* Đội ngũ tư vấn thiết kế tận tình, am hiểu thị trường và xu hướng thời trang giới trẻ.

* Quy trình bài bản từ khâu tiếp nhận đến lúc kết thúc hợp đồng.

* Mọi điều khoản giao dịch đều minh bạch và rõ ràng trên hợp đồng.

* Thời gian hoàn thiện và giao hàng nhanh chóng.

Để liên hệ đặt may sản phẩm áo thun đồng phục, áo thun giá sỉ ngay hôm nay, vui lòng liên hệ với Kabuto theo số Hotline: 0937.895.891 hoặc tham khảo thêm những thông tin khác tại website: https://kabuto.vn/.