Nhờ hội tụ nhiều giá trị nổi bật cùng gói khuyến mãi “khủng”, dự án khu đô thị 5F Capella vừa tung ra thị trường Tân Uyên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.



Phối cảnh khu đô thị 5F Capella bao quanh bởi các khu công nghiệp lớn và bốn tuyến đường huyết mạch gồm đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, đại lộ Nam Tân Uyên, Vành đai 4 và ĐT 742.



Thanh toán nhẹ nhàng, ưu đãi ngập tràn

Nói đến Hệ thống 5F - nhà phát triển bất động sản đã thành công với nhiều dự án tại Bình Dương - các nhà đầu tư thường nghĩ ngay đến những dự án có vị trí chiến lược, pháp lý đầy đủ, hạ tầng hoàn chỉnh kèm chính sách bán hàng luôn dành nhiều ưu đãi cho khách hàng. Mục tiêu mà Hệ thống 5F đặt ra là chia đều lợi nhuận với nhà đầu tư để cùng nhau đồng hành dài lâu. Đối với người mua để ở, Hệ thống 5F cũng mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để khách hàng có thể thuận lợi sở hữu được bất động sản, an cư lạc nghiệp.

Với dự án khu đô thị 5F Capella cũng không ngoại lệ. Công bố ra thị trường ngay những ngày đầu năm mới 2022, dự án được Hệ thống 5F áp dụng chính sách ưu đãi tốt nhất trên thị trường Bình Dương thời điểm hiện tại. Theo đó, khách hàng được thanh toán chia nhỏ trong 10 đợt và đợt 1 chỉ có 498 triệu đồng.

5F Capella là dự án đón đầu chương trình phát triển đô thị, hạ tầng để chuẩn bị lên thành phố của Tân Uyên.



Hấp dẫn hơn nữa, khách hàng giao dịch thành công còn được tặng ngay 1.000 USD, chiết khấu 10% tổng giá trị hợp đồng và có cơ hội trúng xe Toyota Camry, Honda SH cùng nhiều quà tặng giá trị cao khác. Như vậy, tính ra khách hàng vừa được lợi về giá vừa chỉ phải thanh toán rất nhẹ. Thậm chí, trong bối cảnh giá đất tăng nhanh như hiện nay, khách hàng có thể “lướt sóng” ngay để thu lợi nhuận.

Thực tế cho thấy, chính sách bán hàng nói trên đã được Hệ thống 5F áp dụng thành công tại nhiều dự án như Hana Garden Mall, Casa Mall, Victory City, Bình Dương Avenue City, BenCat City Zone… Các nhà đầu tư “xuống tiền” tại các dự án này sau đó đã nhanh chóng sang tay và thu về lợi nhuận 10-15% chỉ trong vài tháng nhờ tốc độ tăng giá nhanh của bất động sản Bình Dương.

Anh Lê Công Minh (nhà đầu tư tại TP.HCM) cho biết anh đã đồng hành với Hệ thống 5F qua nhiều dự án và lần nào cũng có lợi nhuận khá tốt. “Chính sách định giá sản phẩm hợp lý, khuyến mãi hấp dẫn và hỗ trợ thanh toán cực tốt của Hệ thống 5F là một lợi thế cạnh tranh giúp nhà đầu tư như tôi an tâm mua bất động sản mà không sợ áp lực tài chính. Và cũng nhờ đó biên lợi nhuận đạt được cũng thường tốt hơn mua các dự án của chủ đầu tư khác”, anh Minh chia sẻ.

Tiềm năng lớn của 5F Capella

Bên cạnh chính sách ưu đãi, dự án 5F Capella còn sở hữu những lợi thế đắt giá hứa hẹn mang lại lợi nhuận tốt nhất cho nhà đầu tư. Đầu tiên, dự án nằm ở vị trí chiến lược trên đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, tuyến giao thông huyết mạch tập trung hàng loạt khu công nghiệp lớn hai bên và kết nối với Đồng Nai thông qua cầu Bạch Đằng 2 trị giá 500 tỷ đồng vừa khởi công xây dựng cuối năm 2021. Đây là tuyến giao thương quan trọng bậc nhất của Bình Dương, giúp hàng hóa từ “thủ phủ công nghiệp” phía Bắc của tỉnh thuận lợi về thị trường tiêu thụ TP.HCM, Đồng Nai và các cảng xuất khẩu như Cát Lái, Cái Mép – Thị Vải, cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Sức hấp dẫn của 5F Capella còn đến từ việc nằm ngay khu vực bao quanh bởi 4 tuyến đường lớn là đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, đại lộ Nam Tân Uyên, Vành đai 4 và ĐT 742. Khu vực này cũng đang tập trung các khu công nghiệp sôi động như Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, VSIP 2, Phú Chánh, Sóng Thần 3 và sắp tới đây còn có thêm KCN VSIP 3 quy mô lên đến 1.000 ha. Hiện nay, khu vực 5F Capella tọa lạc đang được đầu tư phát triển toàn diện tác động rất lớn đến đà tăng giá của bất động sản.

Cuối cùng, hiện nay thị xã Tân Uyên đang đặt mục tiêu trở thành thành phố Tân Uyên vào năm 2023 với hàng loạt chương trình đầu tư nâng cấp chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại – dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững hơn… Đây là lý do rất quan trọng thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm mua dự án 5F Capella. Bởi khi trở thành thành phố thì mặt giá đất sẽ tăng ít nhất 20-30%. Tiền lệ này đã từng xảy ra đối với Thuận An và Dĩ An trước đây và Tân Uyên với vị trí liền kề hai thành phố này chắc chắn sự cộng hưởng giá trị sẽ còn lớn hơn nhiều