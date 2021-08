“Hapacol 650 chuẩn chất lượng Nhật Bản phù hợp với người Việt Nam”, giúp giảm nhanh các cơn đau đầu, đau nửa đầu. Ngoài ra, thuốc còn giảm đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng; hạ sốt ở bệnh nhân bị cảm hay những bệnh có liên quan đến sốt. Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. GPQC: 24e/2021/XNQC/QLD Liên hệ 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Hotline: 0292.3891433

Website: https://hapacol.vn/ Dược Hậu Giang - Doanh nghiệp có 02 dây chuyền sản xuất viên nén và viên nén bao phim đạt tiêu chuẩn Japan-GMP. Chi tiết về Japan-GMP vui lòng xem tại: http://japangmp.dhgpharma.com.vn/vi/