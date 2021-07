Chúng ta đều biết điện mặt trời vẫn đang là giải pháp phát triển năng lượng tái tạo hiệu quả để đảm bảo an ninh năng lượng, thay thế dần cho các nguồn nhiên liệu hóa thạch dần cạn kiệt. Thế nhưng, sự “bùng nổ” của điện mặt trời đã dẫn đến tình trạng dư nguồn cung. Do đó, ứng dụng giải pháp lưu trữ điện ESS để tận dụng tối đa nguồn điện mặt trời sẽ giúp Việt Nam theo đuổi mục tiêu giảm phát thải, trong khi vẫn quản lý được nguồn năng lượng hiệu quả, đảm bảo kinh tế cao.



Giải pháp lưu trữ điện ESS là gì?

Giải pháp lưu trữ điện ESS là hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin lưu trữ điện với dung lượng lớn cho doanh nghiệp và nhà máy điện, giúp sử dụng tối đa nguồn điện năng lượng mặt trời, lưu trữ điện vào giờ thấp điểm để phát ra sử dụng vào giờ cao điểm giúp tiết kiệm chi phí tiền điện. Hệ thống cung cấp nguồn điện kể cả khi điện lưới gặp sự cố và có thể sử dụng trên các huyện đảo, khu vực chưa có điện lưới.

ESS giúp sử dụng tối đa lượng điện mặt trời



Nguyên lý hoạt động của giải pháp ESS

Khi kết hợp với điện mặt trời, hệ thống ESS sẽ lưu trữ điện mặt trời dư thừa để có thể sử dụng vào thời điểm khác, tăng tỷ lệ điện tự dùng và giảm điện mua từ lưới hoặc không phát công suất lên lưới điện theo yêu cầu của EVN. Còn nếu không kết hợp với điện mặt trời, hệ thống ESS có thể lưu trữ điện từ nguồn điện lưới vào thời điểm giá điện thấp và phát ra sử dụng vào khung giờ giá điện cao (lưu bao nhiêu, phát bấy nhiêu) để tiết kiệm chi phí tiền điện. Hơn nữa, hệ thống ESS cũng lưu trữ điện như một nguồn cấp điện dự phòng khi mất điện.

Nếu sử dụng hệ thống ESS bạn sẽ thấy được nhiều ưu điểm vượt trội. Hệ thống có thể lưu trữ điện mặt trời để tự chủ động về nguồn điện, dải công suất lớn/cung cấp điện liên tục từ 2 - 5 giờ, chế độ sạc/xả nhanh thông minh và tiết kiệm tiền điện, có thể sử dụng trên đảo và khu vực chưa có điện lưới, chuẩn cấp độ bảo vệ IP54 & C5 an toàn khi lắp đặt ngoài trời...

DAT Solar – Nơi cung cấp giải pháp lưu trữ điện ESS uy tín hàng đầu

Với hơn 15 năm hình thành và phát triển, DAT Solar đã không ngừng xây dựng một Hệ sinh thái toàn diện, tinh chọn những sản phẩm chất lượng toàn cầu và nghiên cứu các giải pháp gia tăng sự hiệu quả cho khách hàng, đối tác và nhà đầu tư điện mặt trời. Ngoài ra, khi trở thành đối tác của DAT Solar, chúng tôi cam kết cung cấp trọn gói sản phẩm/giải pháp, đồng hành và hỗ trợ toàn diện về chính sách, công cụ, đào tạo, khách hàng và kỹ thuật.

Bên cạnh đó, DAT Solar có kho hàng lớn tại TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ luôn sẵn sàng số lượng lớn nguồn thiết bị để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu dự án, mức giá cạnh tranh giúp khách hàng, đối tác tiết kiệm thời gian, chi phí cho việc nhập hàng và lưu kho thiết bị.

DAT Solar - Đơn vị cung cấp giải pháp lưu trữ điện ESS chuyên nghiệp



Đặc biệt, đối với giải pháp lưu trữ điện ESS cho doanh nghiệp và nhà máy điện, đội ngũ kỹ thuật, chuyên gia điện mặt trời của DAT Solar sẽ khảo sát thông số tải tiêu thụ, cấu trúc hệ thống điện hiện hữu và nhu cầu back-up nguồn điện cho các tải quan trọng, thời gian tải sử dụng… để tư vấn và đưa ra các phương án triển khai, thiết kế hệ thống điện mặt trời lưu trữ ESS phù hợp, quản lý nguồn điện hiệu quả, duy trì nguồn cấp ổn định và liên tục.

Tất cả các sản phẩm do DAT Solar cung cấp đều được bảo hành chính hãng 100%, do đó khách hàng, đối tác có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng, hài lòng về dịch vụ hỗ trợ. Để được tư vấn thêm về sản phẩm và giải pháp ESS, liên hệ ngay với DAT Solar qua hotline 1800 6567 (miễn phí cước gọi) hoặc website https://datsolar.com/ để được hỗ trợ 24/7 và báo giá nhanh chóng.

