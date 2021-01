Hỗ trợ sữa non đến trẻ gặp vấn đề sức khỏe dinh dưỡng

Công ty Cổ phần Quốc tế Dược phẩm Hadu (Hadu Pharma) đồng hành cùng Trung tâm tư vấn dinh dưỡng Mẹ và Bé 4.0 đầu tiên tại Việt Nam (Nutri Center) chính thức ra mắt dòng sữa non Colosmom Yummy hỗ trợ dinh dưỡng chuyên sâu phù hợp với cơ địa trẻ em Việt Nam.

Các phụ huynh có con nhỏ gặp vấn đề sức khoẻ đến tham dự lễ ra mắt Colosmum và hội thảo Dinh dưỡng cho bé để tăng cường hệ miễn dịch.

Ông Phạm Minh Toàn, Chủ tịch hội đồng quản trị Nutri Center; nhà báo Đông Hường, Phó cơ quan đại diện báo Gia đình Việt Nam tại TP.HCM; Bác sĩ Đỗ Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Hội dinh dưỡng Việt Nam (từ trái sang) tại hội thảo Dinh dưỡng cho bé để tăng cường hệ miễn dịch.



Sữa non Colosmom là sản phẩm đầu tiên được Hadu Pharma phối hợp cùng Nutri Center nghiên cứu, triển khai và phát triển dành riêng cho nhóm trẻ có tiền sử về sinh non, sinh mổ, bệnh lý về hô hấp, biếng ăn, đầy hơi khó tiêu, chậm tăng cân, chậm phát triển. Đây là dòng sữa có thành phần sữa non cao cấp được nhập khẩu 100% từ Mỹ, có nghiên cứu riêng theo tiêu chuẩn thể trạng của trẻ em Việt Nam.

Với cam kết đồng hành cùng cộng đồng mẹ và bé của Hadu Pharma, Colosmom cũng trở thành đối tác tài trợ lâu dài cho Quỹ Vì 1 triệu gia đình hạnh phúc.

Quỹ là sáng kiến thành lập bởi Colosmom và Nutri Center cùng các đối tác nhằm kêu gọi sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng dành riêng cho nhóm trẻ có những vấn đề về sức khỏe dinh dưỡng với mục tiêu một triệu gia đình gia đình Việt Nam được tiếp cận và tư vấn về dinh dưỡng.

Nutri Center là Trung tâm tư vấn dinh dưỡng 4.0 đầu tiên tại Việt Nam dành cho mẹ và bé. Với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, Nutri Center cung cấp các gói tư vấn dinh dưỡng từ xa, qua các nền tảng công nghệ, giúp giảm nhẹ áp lực nuôi con cho các mẹ có con nhỏ từ 0 - 6 tuổi.

Trong khuôn khổ những hoạt động đầu tiên của quỹ, Colosmom sẽ tài trợ bằng sản phẩm tương đương 4 tỉ đồng cho các gia đình tham gia dự án này.

Một phụ huynh chia sẻ vấn đề tiêu hóa của con chị khi con bị sinh non tháng.



Ngoài ra, quỹ sẽ tổ chức thường xuyên các hội thảo cung cấp kiến thức dinh dưỡng cho các bậc phụ huynh. Hội thảo đầu tiên nằm trong khuôn khổ lễ ra mắt này với sự tư vấn của BSCK2 Đỗ Ngọc Diệp có chủ đề “Dinh dưỡng cho bé để tăng cường hệ miễn dịch” vừa diễn ra tại TP.HCM đã giúp nhiều phụ huynh thấu hiểu, chủ động hơn trong việc bảo vệ và chăm sóc con nhỏ trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp.