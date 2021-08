Now cùng Xe Bus Yêu Thương đã chung tay thực hiện hoạt động "Tiếp sức Việt Nam, trao ngàn yêu thương”, trao tặng thành công 2.000 phần quà (trị giá 100.000 đồng/ phần) đến các cá nhân cần giúp đỡ trong mùa dịch.

Với mong muốn chung tay góp một phần sức lực hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn bao gồm người trong khu cách ly và người dân hộ nghèo trên địa bàn TP.HCM cùng vượt qua đại dịch COVID-19, Now đồng hành cùng Xe Bus Yêu Thương, thành viên Hội Bảo trợ Bệnh Nhân Nghèo TP.HCM thực hiện hoạt động "Tiếp sức Việt Nam, trao ngàn yêu thương”. Cụ thể, khi người dùng nhập mã “TIEPSUCVN” trên đơn hàng NowShip/NowFresh, Now sẽ đóng góp 20.000 đồng cùng Xe Bus Yêu Thương gửi phần quà hỗ trợ đến các cá nhân cần được giúp đỡ.







Ông Đặng Hoàng Minh, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Now chia sẻ: “Trong suốt 5 năm hoạt động, bên cạnh các nỗ lực không ngừng để dịch vụ ngày càng tốt hơn, trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của người dùng, chúng tôi còn liên tục đưa ra các chính sách, hoạt động thiết thực để hỗ trợ đối tác và cộng đồng. Khi lựa chọn đồng hành cùng Xe Buýt Yêu Thương, mục tiêu của Now chính là sử dụng khả năng tiếp cận từ hệ sinh thái của mình để kết nối mọi người và tương trợ cho bà con gặp khó khăn càng nhiều càng tốt. Chúng tôi vô cùng trân quý và cảm ơn người dùng của Now đã ủng hộ để hành trình “Tiếp sức Việt Nam, trao ngàn yêu thương” đến đích nhanh chóng”.

Hoạt động ý nghĩa "Tiếp sức Việt Nam, trao ngàn yêu thương” nhanh chóng nhận được sự quan tâm của hàng triệu người dùng trên ứng dụng Now. Vào cuối tháng 7 vừa qua, Now và Xe Bus Yêu Thương đã quyên góp thành công 2.000 phần quà yêu thương trị giá 100.000 đồng mỗi phần đến các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.





Mỗi phần quà “Tiếp sức Việt Nam, trao ngàn yêu thương” bao gồm nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, sữa, dầu ăn, nước mắm, nước tương, khẩu trang, bánh kẹo… đã đến tay người dân ở trong khu cách ly và các hộ gia đình nghèo đang gặp khó khăn tại các điểm dịch Tân Thuận Đông (Q7), xã Tân Phú Trung (Củ Chi), xóm trọ chợ An Phú Đông (Q12) và tại điểm phát quà 245G Chu Văn An, P12, quận Bình Thạnh cho bất cứ ai có nhu cầu.

Xe Bus Yêu Thương - đơn vị đồng hành cùng Now đã góp phần đáng kể trong thành công của “Tiếp sức Việt Nam, trao ngàn yêu thương” khi tiếp nhận, vận chuyển và trao gửi tới những người đang cần sự giúp đỡ một cách nhanh chóng nhất.

Anh Châu Thanh Trí, đại diện của Xe Bus Yêu thương chia sẻ: “Với mỗi đơn hàng được nhập mã từ Now, Bus lại có thêm 20.000 đồng, có thêm chi phí để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Bus chân thành cảm ơn Now đã đồng hành, cùng Bus tích tiểu thành đại và mang thật nhiều yêu thương đến cho bà con.”

Cũng trong khuôn khổ của chương trình “Tiếp sức Việt Nam”, Now đã thực hiện chuỗi hoạt động, ưu đãi đặc biệt cho người dùng và đối tác như bộ sưu tập “Tiếp sức Việt Nam - Deal tươi luôn có”, nhằm tiếp sức mua sắm cho người dùng, đồng thời chung tay hỗ trợ các đối tác tài xế, cửa hàng tăng đơn trong mùa dịch để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.