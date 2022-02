Đừng lo, Vua Hàng Hiệu dành tặng riêng cho bạn chương trình ưu đãi “khủng” giảm giá lên tới 70% các mặt hàng hiệu chính hãng, miễn phí gói quà, tặng hộp cho đơn hàng mua son cùng hàng ngàn voucher giá trị khác.



Chi tiết chương trình sale Valentine tại Vua Hàng Hiệu

Vua Hàng Hiệu sale up to 70% toàn bộ sản phẩm dịp Valentine



Vua Hàng Hiệu tặng quà Valentine cho các cặp đôi nhân ngày Valentine đã bắt đầu từ ngày 08-02 và kéo dài tới ngày 14-02, nhanh tay tặng ngay người ấy nhé - "Valentine's Day! Yêu Thương Nhân Đôi - Gấp Đôi Ưu Đãi "

- Thời gian: Từ ngày 08-2 đến ngày 14-02-2022

- Nội dung khuyến mại:

+ Sale all item up to 70%

+ Miễn phí thiệp cho toàn bộ các đơn hàng

+ Tặng hộp quà son với tất cả các đơn hàng Son Môi

+ Voucher giảm giá 50.000 đồng cho đơn hàng từ 2.000.000 đồng (VALENTINEHH50)

+ Voucher giảm giá 100.000 đồng cho đơn hàng từ 4.000.000 đồng (VALENTINEHH100)

Chi tiết chương trình: https://vuahanghieu.com/landing-page/valentine-s-day-yeu-thuong-nhan-doi-gap-doi-uu-dai

Gợi ý quà valentine ý nghĩa cho nam và nữ

Nước hoa hàng hiệu

Vua Hàng Hiệu giảm giá “kịch” nước hoa chính hãng, miễn phí gói quà tặng



Trong danh mục nước hoa của Vua Hàng Hiệu có hàng ngàn mẫu mã, chủng loại nước hoa nổi tiếng Thế Giới mà bạn có thể tìm được: Gucci, Chanel, Dior,...

Bất kỳ mùi nước hoa nào bạn muốn lưu giữ trên làn da đối phương đều có ở đây. Hãy ghé Vua Hàng Hiệu ngay hôm nay để rinh những chai nước hoa thơm nồng nàn, quyến rũ nhất

Son môi chính hãng

Chắc hẳn cô gái nào cũng có ít nhất một thỏi son và với con gái thì son môi là không bao giờ đủ cả. Hãy tinh tế chọn cho người ấy một thỏi son đỏ sexy, hồng tươi tắn, hay son màu nude “tây tây”.

Trong dịp lễ Tình Nhân này, tại Vua Hàng Hiệu còn đang có mã khuyến mãi giảm giá tới 70%, tặng thiệp và hộp quà miễn phí khi mua son môi bất kỳ.

Túi xách cao cấp

Túi xách không chỉ là vật dụng để đồ khi ra ngoài mà đây còn như một món phụ kiện cho trang phục của chị em thêm hoàn hảo. Nhân dịp này bạn hãy dành tặng nửa kia một chiếc túi hàng hiệu cao cấp để nàng ấy thoải mái phối đồ lại còn hãnh diện khoe túi xách người yêu tặng với hộ bạn thân nữa nha.

Đồng hồ đắt tiền

Cánh mày râu thì thích gì nhỉ? Những món phụ kiện thường được cánh mày râu yêu thích có lẽ là ví, thắt lưng và đồng hồ.Với đồng hồ, đây là món phụ kiện khá dễ kết hợp với nhiều phong cách, kiểu trang phục khác nhau. Nói cách khác thì đây như món quà “dễ chơi dễ trúng thưởng” an toàn khi nàng tặng cho nửa kia.

Tại sàn Thương Mại Điện Tử Vua Hàng Hiệu bạn sẽ được miễn phí thiệp cho toàn bộ đơn hàng lại còn được tặng voucher giảm giá 50.000đ và 100.000đ không giới hạn

Giày dép thời trang

Một đôi giày tốt sẽ cùng bạn đi trên chặng đường tình yêu vững vàng. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn và người ấy nắm tay nhau, đi giày đôi đến mọi địa điểm, quán quen của lứa đôi, đến khi nhớ lại sẽ là những kỉ niệm tuyệt đẹp.

Vua Hàng Hiệu là địa chỉ bán quà tặng cao cấp uy tín bạn có thể tham khảo hàng ngàn mẫu giày đến từ thương hiệu nổi tiếng, săn các mẫu giày phiên bản giới hạn khan hiếm. Đặc biệt bạn còn nhận được nhiều ưu đãi sâu sale up to 70%, tặng voucher 100K không giới hạn. Thời gian bắt đầu từ ngày 08/2 → 14/02 nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!

Vua Hàng Hiệu - Sàn Thương Mại Điện Tử chuyên bán hàng chính hãng từ các thương hiệu cao cấp trên thế giới. Đi cùng chất lượng sản phẩm là đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo sẽ làm hài lòng được những vị khách hàng khó tính nhất.

