Từ ngành công nghiệp, nông nghiệp, y tế tới làm đẹp, mỹ phẩm đều có sự góp mặt của loại than hoạt tính này. Một trong những đơn vị cung cấp than hoạt tính chất lượng hàng đầu hiện nay chính là Ecomax - đơn vị chuyên phân phối thiết bị ngành xử lý nước uy tín hàng đầu.

Phân biệt 3 loại than hoạt tính phổ biến hiện nay

Than hoạt tính còn có tên gọi khác là Activated Carbon, được tạo ra bởi quá trình hoạt hóa ở nhiệt độ cao trong môi trường yếm khí. Sản phẩm có cấu trúc rỗng với hàng vạn lỗ nhỏ li ti trên bề mặt, nổi tiếng bởi tính năng hấp phụ chất độc, kim loại, màu mùi, hoá chất hiệu quả.

Than hoạt tính



Để dễ dàng ứng dụng than hoạt tính vào đời sống, sản phẩm này đã được chia thành 3 loại phổ biến như sau:



1. Đầu tiên là than hoạt tính dạng bột, viết tắt là PAC. Than sau khi hoạt hóa sẽ được nghiền thành bột mịn rất dễ sử dụng. Vì có diện tích bề mặt lớn, khả năng hấp phụ cao, loại sản phẩm này thường được dùng trong y tế, làm đẹp, sản xuất thực phẩm công nghệ cao.

2. Tiếp theo là than hoạt tính dạng hạt – GAC. Loại than này được phân ra kích cỡ từ 4,7 cho tới 0,250mm. Kích cỡ càng nhỏ thì sự hấp thụ càng cao. GAC thường được ứng dụng vào việc loại bỏ độc tố, xử lý ô nhiễm phóng xạ. Đặc biệt, carbon dạng GAC ứng dụng chủ yếu trong việc xử lý nước nguồn nước bị ô nhiễm.

3. Cuối cùng không thể bỏ qua SBAC - than hoạt tính dạng viên nén. Nhờ thành phần là bột than gáo dừa nên SBAC có khả năng hấp thụ khá tốt, ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy, hải sản, khai thác khoáng sản, khử mùi, xử lý nước thải.

Ứng dụng than hoạt tính trong các lĩnh vực đời sống

Rất khó có thể tìm thấy một loại nguyên vật liệu có tính ứng dụng đa dạng và phong phú như than hoạt tính. Trong mọi lĩnh vực của của đời sống, chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp sự đóng góp của sản phẩm này.

Đầu tiên, không thể không nhắc tới tác dụng của than hoạt tính lọc nước giếng khoan. Hiệu quả tích cực mà carbon hoạt tính mang lại đã được chứng minh và kiểm nghiệm bởi các nhà khoa học. Do đó, người ta thường thêm sản phẩm vào bộ phận lọc để loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, cặn bẩn, khử đi mùi tanh hay gây ức chế, ngăn ngừa vi khuẩn gây hại tới sức khỏe. Không chỉ lọc sạch nước, carbon hoạt tính còn lọc sạch không khí, hút ẩm và khử mùi xe hơi, máy lạnh, nhà vệ sinh.

Ecomax - địa chỉ mua than hoạt tính tin cậy hàng đầu

Những tác dụng của than hoạt tính là không thể phủ nhận. Chính vì nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cao, nên sản phẩm than hoạt tính hiện được bày bán rộng rãi, khó có thể kiểm chứng độ uy tín của sản phẩm. Nếu bạn đang lo lắng về chất lượng, cũng như thắc mắc than hoạt tính mua ở đâu thì Ecomax chính là một trong những nơi cung cấp đáng tin cậy hiện nay.

Than hoạt tính của Ecomax



Ecomax là đơn vị cung cấp, phân phối thiết bị ngành xử lý nước và vật liệu lọc nước với đa dạng chủng loại và xuất xứ. Trong đó, than hoạt tính lọc nước, khử mùi tại Ecomax được bày bán với rất nhiều sự lựa chọn và mức giá khác nhau. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp còn tư vấn giúp khách hàng lựa chọn từng loại than cho các mục đích sử dụng khác nhau để phù hợp nhất.



Nếu bạn có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ trực tiếp tới hotline hoặc đặt hàng qua website để được phục vụ tốt nhất.