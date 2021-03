Trong những năm gần đây, không ít các thiết bị thông minh phục vụ cho cuộc sống ngày càng đa dạng. Một trong số đó phải kể đến những chiếc robot hút bụi, giúp các mẹ nội trợ dọn dẹp căn nhà một cách hiệu quả.



Nếu bạn đang băn khoăn không biết đâu là loại robot hút bụi phù hợp, hãy cùng tham khảo ngay top 8 robot hút bụi đáng mua nhất năm 2021 được chia sẻ dưới đây.

Ecovacs Deebot T8 AIVI

Ecovacs T8 AIVI là một trong những cái tên xứng đáng đại diện cho top những robot hút bụi đáng mua nhất năm 2021. Thuộc dòng sản phẩm của thương hiệu robot hút bụi lớn nhất thế giới. Ecovacs Deebot T8 AIVI chiếm lĩnh phần lớn thị trường khi vừa ra mắt vào tháng 5 năm 2020.





Điểm công lớn nhất của Ecovacs Deebot T8 AIVI 2021 đó là những công nghệ tối tân mà nó được trang bị. Không những vậy, giá của Ecovacs Deebot T8 AIVI cũng khá mềm so với các loại robot khác nên nó được khá nhiều gia đình lựa chọn.

Xiaomi Roborock S7

Một ứng cử viên khác cho danh sách những robot hút bụi đáng mua nhất năm 2021 mà bạn nên tham khảo đó là Roborock S7. Xiaomi Roborock S7 không hổ danh khi chiếm trọn sự quan tâm của nhiều người tìm kiếm một robot hút bụi đáng sở hữu.

Neato D10

Tiếp theo sau đó chính là cái tên Neato D10, một sản phẩm của công ty chế tạo robot ở Newark, California. Sản phẩm của họ, máy hút bụi robot Neato XV-series. Bắt đầu được bán vào năm 2010 và trở thành dòng máy đáng tiền, chất lượng mà bạn có thể tham khảo.

Ecovacs Deebot N9 Plus

Với mức giá dưới 10 triệu đồng thì Ecovacs Deebot N9 Plus quả là sự lựa chọn thông minh. Đây là sản phẩm robot hút bụi lau nhà đầu tiên của Ecovacs có tính năng tự động giặt tấm giẻ lau. Việc làm sạch của robot đã được Ecovacs Deebot N9 Plus nâng cấp đến một tầm làm sạch mới và đỉnh cao. Kỷ nguyên nhà sạch không cần phải làm gì đã thật sự đến với Deebot N9 Plus.

IRobot Roomba S9 Plus

“Đắt xắt ra miếng” là những từ hình dung rõ nhất về dòng robot hút bụi iRobot Roomba S9 Plus. Được ra mắt tháng 4-2019, đến nay Roomba S9 Plus vẫn giữ vững được thị trường cùng với sự yêu thích của khách hàng bởi những cái nhất của mình. Không chỉ giữ vị trí top đầu về mức giá của mình, Roomba S9 Plus còn sở hữu nhiều tính năng như tự thu gom rác, lực hút đỉnh cao.

Ecovacs Deebot T9 Power

Có thể nói, Ecovacs Deebot T9 Power là siêu phẩm 2021 khi sở hữu những tính năng ưu việt, thiết kế tinh tế cùng tiện ích tuyệt vời. Đặc biệt là lực hút 3000 pa giúp T9 Power đứng ở ngôi cao nhất về khả năng làm sạch.

Samsung JetBot 90 AI+





Nổi bật nhất trong CES 2021 - một trong những triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới vừa diễn ra vào tháng 1, không thể ai khác ngoài cái tên Samsung JetBot 90 AI+. Đây là dòng sản phẩm mới ra mắt của Samsung với mục tiêu đồng hành trên con đường kiến tạo hệ sinh thái tương lai.

iRobot Roomba I3 Plus

Cuối cùng trong bảng danh sách những robot hút bụi đáng mua nhất năm 2021 phải nhắc đến đó là iRobot Roomba I3 Plus. Không chỉ ăn điểm nhờ hiệu suất hút mạnh mẽ, khả năng làm sạch thông minh, iRobot Roomba i3 còn sở hữu mức giá vừa túi tiền. Sản phẩm này được đánh giá là bước đột phá cả về công nghệ lẫn vẻ ngoài sang trọng trong các dòng robot của hãng từ trước đến nay.

Hiện robothutbui.vn đang cung cấp đầy đủ top 8 robot hút bụi đáng mua nhất năm 2021 kể trên. Đây là địa chỉ được nhiều khách hàng đánh giá cao về uy tín, chất lượng cùng mức giá cạnh tranh với nhiều đơn vị khác. Đến với robothutbui.vn bạn sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn 24/7. Hơn thế nữa, tại robothutbui.vn luôn đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng bằng những chính sách bảo hành, đổi trả vô cùng hấp dẫn.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với robothutbui.vn qua hotline hoặc website để được gặp chuyên gia tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

Thông tin liên hệ

robothutbui.vn - Chuyên gia robot hút bụi lau nhà

Website: https://robothutbui.vn

Hotline: 08.1905.1905 hoặc 08.1908.1908

Địa chỉ: Số 3 ngõ 24 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội