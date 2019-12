Nơi lưu trú cuối năm cho khách du lịch sành điệu tại TP.HCM ​

The Myst Dong Khoi Boutique Hotel Themystdongkhoihotel.Com gần đây tiếp tục được một trong những tờ báo nổi tiếng hàng đầu thế giới The New York Times nhắc đến đầu tiên trong danh sách các địa điểm lưu trú, mua sắm, ẩm thực, và giải trí khi đến du lịch tại TP.HCM.



The New York Times viết: “Toạ lạc ngay giữa trung tâm tài chính và thương mại sầm uất và sôi động của thành phố, khách sạn The Myst Dong Khoi gồm 108 phòng với thiết kế độc đáo mang đậm phong cách Đông Dương tối giản và sang trọng đã trở nên một “ốc đảo huyền bí”. Khách sạn được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến để lưu trú trong những chuyến du lịch và kỳ nghỉ dưỡng của mình.

Đây đã từng là nơi “điểm danh” của rất nhiều gương mặt người nổi tiếng quốc tế và Việt Nam như người mẫu Lily Macmay, Thanh Hằng, Jolie Phạm, diễn viên Nhã Phương, Diễm My, nghệ sĩ Vũ Cát Tường, Thiên Minh, Tim Phạm, Á hậu Mâu Thuỷ…

The Myst Dong Khoi Boutique Hotel được phát triển bởi Tập đoàn Silverland chuyên về đầu tư và quản lý khách sạn và dịch vụ lưu trú tại Việt Nam. Các thương hiệu thuộc tập đoàn này bao gồm The Myst – chuỗi khách sạn Boutique cao cấp và Silverland – chuỗi khách sạn thương mại với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau.