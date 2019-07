Phân khu đẹp nhất dự án Cát Tường Phú Hưng đắt khách

Sáng 21-7, tại trung tâm hội nghị Adora Center, TP.HCM đã diễn ra lễ mở bán phân khu đẹp nhất dự án khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng.

Đông khách hàng tham dự lễ mở bán Khu đô thị phức hợp Cảnh quan Cát Tường Phú Hưng đợt 4.



Cung không đủ cầu

Sau ba đợt mở bán thành công ngoài mong đợi, tập đoàn Địa ốc Cát Tường tiếp tục mở bán dự án Cát Tường Phú Hưng đợt 4 gồm những nền đất tại khu phố thương mại Phú Thiên Kim, phân khu đẹp nhất dự án Cát Tường Phú Hưng.

Hơn 2.000 khách hàng tham dự và mong muốn sở hữu những nền đất ưng ý nhất tại phân khu này trong khi chủ đầu tư chỉ đưa ra thị trường 1.000 sản phẩm. Lượng sản phẩm cung không đủ cầu, vì thế chưa đến 1 giờ đồng hồ, toàn bộ sản phẩm được chào bán đều giao dịch thành công.

Nhiều khách hàng cho biết, đây là đợt mở bán họ đã mong đợi từ rất lâu. Không chỉ tọa lạc tại vị trí đắc địa, Phú Thiên Kim còn sở hữu không gian sống tiện nghi hàng đầu nhờ các tiện ích chất lượng như: công viên Thế Giới Di Sản Kiến Trúc The Destina, trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trường tiểu học Nhân Văn, chợ Đêm Phú Thiên Kim… đáp ứng mọi nhu cầu giáo dục, mua sắm, thư giãn, vui chơi giải trí của cư dân.

Bà Lê Thu Sương, khách hàng đầu tư tại dự án chia sẻ: “Thông qua các phương tiện quảng cáo truyền thông, tôi biết đến khu đô thị Cát Tường Phú Hưng và bị thu hút hoàn toàn bởi cảnh quan cũng như hạ tầng nơi đây. Tôi đã mua nhiều sản phẩm trong những đợt mở bán trước nhưng đến đợt mở bán lần này, tôi vẫn quyết định đầu tư vì phân khu Phú Thiên Kim nói riêng, dự án Cát Tường Phú Hưng nói chung thực sự sở hữu giá trị thương mại và an cư rất lớn.”

Tại sự kiện, chủ đầu tư đã đưa ra mức giá và các chính sách chiết khấu hấp dẫn. Theo đó, với giá chỉ từ 998 triệu đồng/nền cùng phương thức thanh toán linh hoạt trả đều trong 24 tháng (chỉ cần thanh toán trước 50%), khách hàng đã có thể sở hữu không gian sống đẳng cấp tại Cát Tường Phú Hưng.

Không ngừng khẳng định sức hút

Đại diện chủ đầu tư, ông Lê Tiến Vũ, Phó TGĐ Điều hành tập đoàn chia sẻ: “Cát Tường Phú Hưng là một trong những dự án hút khách nhất mà chúng tôi đầu tư phát triển. Đây cũng là khu đô thị phức hợp cảnh quan kiểu mẫu đầu tiên tại Bình Phước, sở hữu đến 18 tiện ích nội khu hiện đại; pháp lý minh bạch, đã có Giấy CNQSDĐ từng nền.”

Sinh sống tại đây cư dân không chỉ được tận hưởng một không gian thiên nhiên xanh mát mà còn được trải nghiệm trọn vẹn những tiện tích hiện đại như: quảng trường, đại lộ, trung tâm thương mại đẳng cấp, chợ đêm sầm uất, 08 công viên lớn nhỏ khắp khu đô thị, trường học, bệnh viện, khu thể dục thể thao… giúp cuộc sống trở nên tiện nghi hơn bao giờ hết.

Cát Tường Phú Hưng cũng được giới đầu tư đánh giá cao nhờ tiến độ hạ tầng “thần tốc’.

Chỉ sau 6 tháng triển khai, các hạng mục đường xá, vỉa hè, quảng trường, công viên nội khu, vườn hoa, cây xanh tại nhiều tuyến đường đều đã hoàn thiện.

Tháng 4 vừa qua, tập đoàn Địa ốc Cát Tường đã chính thức động thổ xây dựng Trung tâm Thương mại Ngân Phát quy mô 2,8 ha. Chợ đêm Phú Thiên Kim cũng sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay. Đặc biệt, trong tháng 8 này công viên Thế Giới Di Sản Kiến Trúc The Destina sẽ được khánh thành. Đây là một công trình cảnh quan đặc sắc mô phỏng lại các kỳ quan kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan, du lịch, khám phá đầy thú vị của cư dân địa phương và du khách gần xa.

Tại sự kiện mở bán, nhiều khách hàng cũng đã may mắn sở hữu những giải thưởng giá trị gồm 9 xe Honda SH 125cc, tivi, máy lạnh, điện thoại di động, lò vi sóng… Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội tham gia các chương trình ưu đãi như “Nụ Cười An Cư Lần 4”, gói “Cát Tường An Cư” với tổng giá trị giải thưởng hơn 6,5 tỉ đồng.