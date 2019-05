Prudential xây dựng nhà an toàn cho người dân vùng bão lũ

Ngày 16-5, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Prudential Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi công xây dựng năm căn nhà đầu tiên trong khuôn khổ dự án “Nhà an toàn cho cộng đồng”.



Đại diện Prudential, Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương khởi công dự án



Dự án “Nhà an toàn cho cộng đồng” với 3 hoạt động chính, là: xây nhà an toàn,hỗ trợ sinh kế và tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho chính quyền và người dân. Sau 5 căn nhà vừa khởi công nói trên, dự án sẽ tiếp tục xây dựng thêm 14 căn tại Nghệ An và 16 căn tại Thanh Hóa. Như vậy, 30 căn nhà an toàn sau khi xây xong (sau 2 tháng), sẽ dành cho những hộ gia đình nghèo bị mất trắng nhà sau mưa lũ ở các bản vùng cao. Các căn nhà an toàn sẽ là nơi ở kiên cố, vững chắc, giúp người dân tăng khả năng chống chọi với sự tàn khốc của thiên tai.



Trước đó, Prudential đã hỗ trợ sinh kế cho 44 hộ gia đình, tổ chức 3 lớp tập huấn nhà an toàn, 4 lớp nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống, ứng phó thiên tai cho 110 cán bộ và bà con, cùng các buổi truyền thông rộng rãi cho hơn 550 người tại 20 bản…