Saigon Co.op khuyến mãi mạnh mừng U-22 Việt Nam chiến thắng

Từ ngày 12 đến 25-12, toàn bộ hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op gồm siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op cả nước đồng loạt giảm giá mạnh và tặng quà khủng.



Cụ thể tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra giảm giá kép cho hơn 20.000 sản phẩm đồ dùng, may mặc trong đó giảm giá gần 50% so với nguyên giá. Đồng thời, tặng kèm ba triệu voucher giảm giá in sẵn trên Cẩm nang mua sắm mệnh giá 100.000 đồng, 20.000 đồng, 10.000 đồng khi mua sản phẩm thứ 2,4,6,.. cùng loại.

Riêng ba ngày từ 13 đến 15-12 cũng có khuyến mãi kép giảm giá hơn một nửa, tặng phiếu mua hàng cho các mặt hàng gia dụng, thời trang, hóa phẩm… Ba ngày từ 23 đến 25-12 có chương trình mua chén thuỷ tinh, hộp nhựa, dầu ăn, nước giải khát, dầu gội … giá 0 đồng với điều kiện hóa đơn đơn giản.

Đặc biệt, ngày 12 và 24-12, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op sẽ tự động nhân điểm cho khách khi mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị. Cấp độ thẻ Bạc và Vàng khi mua hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên được nhân đôi điể. Cấp độ thẻ Bạch Kim được nhân ba số điểm. Tùy cấp độ thẻ, khách sẽ được tặng 300 đến 400 điểm thưởng/ngày.