Sốc: Năm 2018, Hòa Phát lãi 8.600 tỉ đồng

Theo đó, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 56.500 tỉ đồng, tăng 21% so với 2017. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt mức cao nhất trong lịch sử HPG với con số 8.600 tỉ đồng, vượt 7% so với kế hoạch và so với năm trước.



Thép xây dựng đóng góp rất lớn vào doanh thu của HPG trong năm 2018



Trong đó, lĩnh vực thép (thép xây dựng, ống thép, tôn mạ) đóng vai trò chủ đạo, đóng góp tới 85% doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Hòa Phát đã xác lập kỷ lục kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với hơn 3,16 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tăng 5,3% so với năm 2017. Cả hai dòng sản phẩm chủ lực của tập đoàn là thép xây dựng và ống thép đều dẫn đầu thị trường với thị phần của thép xây dựng đạt 23,8% và ống thép 27,5%. Sản phẩm tôn Hoà Phát mới chính thức gia nhập thị trường được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao.



Về bất động sản, Hòa Phát đã bàn giao phần lớn số căn hộ dự án Mandarin Garden 2; từ cuối 2018, bàn giao dự án tòa nhà chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh (Hà Nội). Tích cực xây dựng dự án Khu đô thị Phố Nối (Hưng Yên) để chuẩn bị cho công tác bán hàng trong năm 2019; cho thuê hạ tầng các khu công nghiệp cũng có nhiều khởi sắc.

Đối với nông nghiệp, sau 3 năm đầu tư, Tập đoàn Hòa Phát đã bước đầu ghi nhận những thành quả trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghệ cao, từ chăn nuôi tới thức ăn chăn nuôi đi vào ổn định. Với kết quả kinh doanh khả quan, HPG nộp ngân sách nhà nước 6.388 tỉ đồng, tăng 32% so với năm 2017.