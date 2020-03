Sữa non 100% ColosIgG 24h giúp tăng cường miễn dịch

Sữa non ColosIgG 24h được xem là “chuyên gia về miễn dịch và tiêu hóa” vì giúp bổ sung kháng thể IgG tự nhiên để tăng cường miễn dịch, bổ sung Probiotics, FOS giúp hỗ trợ tiêu hóa. Đặc biệt, sản phẩm rất tiện lợi khi có thể sử dụng phối hợp cùng với nhiều thực phẩm khác.



Sản phẩm ColosIgG 24h được đóng gói 1,5g, hộp 60 gói.



Sản phẩm sữa non ColosIgG 24h xuất hiện vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng đã thể hiện tâm huyết của đội ngũ các nhà khoa học VitaDairy. Qua đó, mong muốn giúp người dân tăng cường hệ miễn dịch nhanh chóng, cấp tốc, đặc biệt là tăng miễn dịch cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Sữa non ColosIgG 24h - sữa non dạng gói thanh sẽ giúp giải quyết bài toán nan giải về tăng cường miễn dịch cho người dân.



Sản phẩm được khuyến khích sử dụng cho trẻ đang bú mẹ, đang dùng sữa công thức, trong thời kỳ ăn dặm; trẻ đang sử dụng các thực phẩm dinh dưỡng bổ sung, trong độ tuổi đi học, người đang có các dấu hiệu cảm cúm, người cao tuổi có sức đề kháng yếu, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người ốm bệnh, hay người cao tuổi, người cần tăng cường miễn dịch, nâng cao sức khỏe tổng quát. Sản phẩm có thể sử dụng riêng hoặc pha chung với sữa, cháo, súp... các loại thức ăn, nước uống hằng ngày mà vẫn giữ được vị ngon vốn có của thực phẩm, không gây ảnh hưởng hoặc thay đổi mùi vị.