Sữa tươi A2: “Quả ngọt” của nông nghiệp công nghệ cao

Sữa A2 chiết xuất từ những con bò sữa có gen A2A2 - một gen quý tự nhiên vốn được tìm thấy trong các giống bò cổ đại hoặc cần được nhân giống theo phương pháp chọn lọc rất nghiêm ngặt.



Sữa tươi A2 là gì?

Theo Medicalnewstoday (trang tin Y khoa của Anh) sữa bò là nguồn cung cấp đạm dồi dào, hai protein chính trong sữa là casein và whey. Casein chiếm khoảng 80% protein trong sữa và có các loại casein khác nhau, một trong số đó là beta-casein.

Beta-casein chiếm khoảng 30% protein trong sữa bò, A1 và A2 là hai biến thể của beta-casein. Sữa bình thường chứa cả beta-casein A1 và A2, nhưng sữa A2 chỉ chứa beta-casein A2.

Trang trại bò sữa A2 của TH true Milk tại Nghệ An



Nhiều người có các triệu chứng khó chịu ở dạ dày như đầy hơi, tiêu chảy sau khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa, thường do không dung nạp lactose. Chứng không dung nạp lactose (một loại đường trong những sản phẩm làm từ sữa) là tình trạng cơ thể không có đủ lactase, một enzyme trong ruột non, để hấp thụ đường lactose.



Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng, điều đó là do BCM-7. Khi protein A1 được tiêu hóa trong ruột non, sẽ tạo ra một peptide gọi là beta-casomorphin-7 (BCM-7). Chúng có thể gây những khó chịu trong dạ dày.

Trang tin Y khoa này cũng đưa tin, để xem xét các chức năng đường ruột, khó chịu dạ dày, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên người trưởng thành ở Trung Quốc về việc không dung nạp sữa và so sánh ảnh hưởng của việc uống sữa thông thường với sữa chỉ có A2. Người tham gia nghiên cứu sẽ tiêu thụ 2 cốc sữa mỗi ngày, kéo dài trong 2 tuần. Nhiều người báo cáo, họ có dấu hiệu đau đau dạ dày khi uống sữa thông thường, tuy nhiên lại không sao sau khi uống sữa A2.

Chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện và giám sát quá trình tách đàn bò A2 tại trang tại TH



Chia sẻ về điều này, ông Hoàng Kim Giao - Chủ tịch Hiệp hội Gia súc lớn Việt Nam cho biết, sữa A2 chiết xuất từ những con bò sữa có gen A2A2 - một gen quý tự nhiên vốn được tìm thấy trong các giống bò cổ đại hoặc cần được nhân giống theo phương pháp chọn lọc rất nghiêm ngặt. Chúng được đánh giá là loại sữa dễ tiêu hóa, giúp giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa ở những người bất dung nạp lactose khi sử dụng sữa thông thường như chậm tiêu hóa, sôi bụng, đầy hơi… Mức độ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hoá ở một số người bất dung nạp lactose tuỳ thuộc vào cơ địa từng người.



Tại Việt Nam, hiện có nhiều người tiêu dùng quan tâm đến sữa A2. Trước đây, dòng sản phẩm chủ yếu nhập khẩu từ Australia, dưới dạng sữa bột xách tay. Theo đó, giá bán cao hơn so với sữa bò thông thường. Tuy nhiên, theo ông Giao, khi về Việt Nam, sữa phải pha lại để sử dụng. Như vậy, sữa đã phải qua 2 lần gia nhiệt (sấy khô để chế biến thành sữa bột và pha lại rồi tiệt trùng để làm thành sữa nước) đã khiến một số vi chất bị mất đi.

TH và kế hoạch nội địa hóa dòng sữa A2

Nắm bắt được nhu cầu của dòng sữa này tại Việt Nam, Tập đoàn TH đã thực hiện phân lập đàn bò có gen A2A2 và ra mắt sữa tươi tiệt trùng TH true Milk A2.

Ông Craig Tanner, chuyên gia thú y quốc tế của Totally Vets cho biết, quá trình xác định bò sữa A2 trong đàn bò của trang trại TH bắt đầu bằng việc nhập những tinh đực mang gen A2A2 thuần chủng. Xuất phát từ thực tế có đến 1/3 số bò cái tại New Zealand mang gen A2A2, ông cùng cộng sự đã kết hợp những con bò đực chắc chắn mang gen A2A2 với những con bò cái được nhập từ New Zealand để lựa chọn ra bò sữa thế hệ F1 có tiềm năng mang gen A2A2. Thông qua xét nghiệm AND, những con bò con mang gen thuần chủng A2A2 sẽ được chọn, từ đó gây dựng nên đàn bò mang gen A2A2 cho TH theo phương pháp chọn giống. Đàn bò mang gen A2A2 này có chế độ chăm sóc với các tiêu chuẩn cao và nghiêm ngặt hơn.

Với việc phân lập, tách đàn nhóm bò sữa mang gen A2A2 từ tháng 6-2018, TH true MILK là doanh nghiệp sữa đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công việc nhân giống đàn bò sữa theo phương pháp chọn lọc từ nguồn gen quý tự nhiên (từ chính đàn bò sữa chăn nuôi tập trung của trang trại TH tại Nghĩa Đàn, Nghệ An). Và đàn bò sữa này của TH có khả năng sản xuất ra dòng sữa tươi A2 cho chính người tiêu dùng Việt.

Đàn bò sữa A2 của TH có khả năng sản xuất sữa A2, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng



Hiện nay trang trại bò sữa quy mô 45.000 con của tập đoàn TH được xem là điển hình về ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa trên thế giới. Từ đồng cỏ cung cấp thức ăn, hệ thống chuồng trại, khu vực vắt sữa… đều đạt chuẩn nhằm đảm bảo cho nguồn sữa chất lượng cao. Hệ thống chuồng trại luôn duy trì nhiệt độ tiêu chuẩn, thoáng mát với hệ thống thông gió và hệ thống phun sương làm mát. Thức ăn của bò được ủ từ nguyên liệu sạch, không sử dụng hóa chất, phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật.

Quy trình vắt sữa được thực hiện sau khi bò được vệ sinh sạch sẽ. Hệ thống máy tự động được gắn trong từng khoang vắt sẽ đo lượng sữa từng cá thể bò ngay tại chỗ. Không chỉ thế, dưới mỗi chân bò sữa đều được gắn chip theo dõi, giúp phát hiện các bệnh gây ảnh hưởng tới chất lượng sữa, nhờ đó cách ly bò ốm kịp thời.

Đồng hành cùng đội ngũ các nhà khoa học chuyên trách nghiên cứu là các kỹ thuật viên thực hiện công việc giám sát. Các số liệu của từng cá thể bò sữa luôn được ghi chép và theo dõi hàng ngày trên hệ thống thông tin, đảm bảo bò có sức khỏe tốt để sản xuất được nguồn sữa sạch chất lượng cao.

Với nền tảng sản xuất, chế biến sữa chất lượng cao, ông Hoàng Kim Giao nhận định, đây là bước đi thể hiện nội lực mạnh mẽ của tập đoàn TH khi tự nhân giống đàn bò và sản xuất dòng sữa TH true MILK A2.