Tháng 3, ưu đãi 20% cho các gói khám tại BV Gia An 115

Hiện nay, bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Theo các chuyên gia y tế cảnh báo, hai nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm COVID-19 nặng hơn với tỷ lệ tử vong cao hơn là người già và những người đang có các bệnh lý nền. Đặc biệt, những bệnh nhân lớn tuổi đang mắc các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch...nếu không được theo dõi, phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ gặp phải biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ... sẽ rất cao và còn khiến khả năng mắc bệnh và tử vong do bệnh dịch COVID-19 tăng lên.



BS CKII Dương Duy Trang tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân



Vì vậy, việc khám sức khỏe, tầm soát các bệnh lý không chỉ giúp phát hiện sớm để điều trị bệnh hiệu quả mà còn là biện pháp hữu hiệu nhất giúp phòng chống hiệu quả dịch bệnh do virus, bao gồm cả dịch bệnh COVID-19. Việc giữ gìn sức khỏe, phát hiện và kiểm soát tốt các bệnh lý nền cũng chính là một cách giúp phòng chống hiệu quả dịch bệnh do virus, bao gồm cả dịch bệnh COVID-19. Bệnh nhân chỉ cần cân nhắc lựa chọn cơ sở y tế uy tín, có khu vực cách ly an toàn và quy trình phân lọc bệnh chuẩn để thăm khám, đồng thời thực hiện đúng, đủ các bước vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).



Hiện, BV Gia An 115 đang ưu đãi 20% các gói khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh lý gồm: các gói khám tổng quát cho nam: từ 18-30 tuổi, từ 31-50 tuổi, từ 51-65 tuổi, trên 65 tuổi,; các gói khám tổng quát cho nữ: từ 18-30 tuổi, từ 31-50 tuổi, từ 51-65 tuổi, trên 65 tuổi; gói tổng quát nâng cao cho nữ trên 50 tuổi; các gói tầm soát bệnh lý đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, tầm soát ung thư cho nam và nữ, tầm soát xơ vữa động mạch, tầm soát nguy cơ đột quỵ, rối loạn giấc ngủ bằng bằng điện từ trường. Chương trình kéo dài đến ngày 31-3-2020. Liên hệ tổng đài 0898.333.115 để đăng ký hoặc được hỗ trợ thông tin.