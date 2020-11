TNI King Coffee giúp chị em khởi nghiệp chỉ 5 triệu đồng

Đây là dự án được TNI King Coffee đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam và Hội phụ nữ các tỉnh, thành toàn quốc. Chương trình sẽ hỗ trợ 100.000 phụ nữ khởi nghiệp và khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần thực hiện đề án của Chính phủ (hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025).



Lễ ký kết triển khai chương trình “Women Can Do – Phụ nữ khởi nghiệp”



Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp - việc làm” còn thu hút sự tham gia của hơn 2.000 người tại quận 10, TP.HCM, là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện, hội thảo “Phụ nữ khởi nghiệp – việc làm” triển khai thí điểm tại 8 đơn vị Hội LHPN quận/huyện của TP.HCM trong năm 2020 và sẽ triển khai đến 16 quận, huyện còn lại trong năm 2021.



Cụ thể, các chị em phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh có thể đăng ký kinh doanh thông qua chương trình “Women Can Do” với các mô hình kinh doanh, như: đối tác phân phối sản phẩm cà phê King Coffee (đại lý WE), nhượng quyền kinh doanh quán WEHome Café, Grab & Go, Premium… Dự án sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý và phát triển kinh doanh thông qua ứng dụng điện thoại (Mobile App) “WE 4.0” làm tăng giá trị, lợi ích cho hội viên.

Trong đó, “Women Can Do” là hệ sinh thái kinh doanh trên nền tảng offline và online dành riêng cho phụ nữ khởi nghiệp, được phát kiến bởi nữ doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo, TGĐ Công ty TNI King Coffee, đồng sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên.