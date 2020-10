Đây là hạng mục giải thưởng mới nằm trong khuôn khổ buổi lễ công bố những Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Anphabe cùng Intage phối hợp thực hiện.



Giải thưởng “TOP 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc” được xác định dựa trên kết quả khảo sát dành cho nhân viên các doanh nghiệp được ban tổ chức thực hiện độc lập và khách quan. Kết quả khảo sát dựa trên mức độ gắn kết, hiệu quả công việc và lòng trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp. Trong đó có các chỉ số: gắn kết lý trí; gắn kết tình cảm; nỗ lực tự nguyện và cam kết gắn bó. Các chỉ số mức độ gắn kết không chỉ dừng lại ở mức độ gắn bó của nhân viên đối với doanh nghiệp mà còn cho thấy cách từng đội nhóm hay phòng ban gắn kết với nhau để cùng nhau tạo nên kết quả chung.

Chubb Life Việt Nam được vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc”



Trước đó, công ty bảo hiểm này còn được vinh danh với nhiều giải thưởng về môi trường làm việc do các tổ chức quốc tế trao tặng, như: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020” do tạp chí HR Asia tổ chức khảo sát và bình chọn. Gần đây nhất, Chubb Life Việt Nam cũng có tên trong danh sách “Nơi làm việc Bảo hiểm tốt nhất năm 2020” (Top Insurance Workplaces 2020) do Insurance Business Asia - Tạp chí quốc tế hàng đầu ngành bảo hiểm đã công bố và vinh danh.