TP Đồng Xoài “lột xác” nhờ tổ hợp trung tâm thương mại

Mặc dù có sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế - xã hội, thế nhưng TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn đang khan hiếm hệ thống siêu thị hiện đại, các trung tâm thương mại phức hợp quy mô lớn.



Thiếu không gian mua sắm kết hợp dịch vụ giải trí

Là một TP trẻ, năng động, Đồng Xoài đang từng bước vươn mình phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 16%/năm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên tục được đầu tư đồng bộ, nhanh chóng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Không những vậy, với mật độ dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa nhanh, Đồng Xoài còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội chủ lực của tỉnh Bình Phước.

Nhờ đó, TP Đồng Xoài liên tục thu hút lượng lớn lực lượng lao động đến sinh sống, học tập và làm việc. Tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư đông đúc, nhu cầu và mức sống của người dân cũng ngày càng khắt khe hơn. Tuy nhiên, cả TP Đồng Xoài hiện chỉ có một siêu thị Co.opmart (quy mô 3.000 m2), một trung tâm thương mại ITC Đồng Xoài (diện tích sử dụng hơn 9.000 m2), một siêu thị Gold Mart (diện tích sàn 4.000 m2). Con số này không đủ đáp ứng được nhu cầu thụ hưởng, mua sắm chất lượng cao của hơn 150.000 người dân ở TP Đồng Xoài.

Động thổ Trung tâm thương mại Ngân Phát



Theo bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương): “Ước tính, hiện nay với mật độ trung bình 100.000 dân thì cần có 1 đại siêu thị, 1 trung tâm thương mại; cứ 10.000 dân cần 1 siêu thị cỡ trung bình; còn 1.000 dân cần 1-3 cửa hàng tiện lợi”.



Có thể thấy, TP Đồng Xoài thật sự đang thiếu các trung tâm thương mại, tổ hợp dịch vụ giải trí chất lượng cao. Xu hướng tất yếu, nhu cầu hiện hữu, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, hạ tầng tiện ích không chỉ thể hiện mong muốn của mỗi người dân mà còn cải thiện bộ mặt kinh tế, xã hội của địa phương. Vì thế, khi thông tin trung tâm thương mại quy mô gần 2,8 ha sắp xuất hiện tại TP Đồng Xoài khiến người dân địa phương càng thêm phấn khởi.

Trung tâm thương mại 2,8 ha

Từ những tháng cuối năm 2018, TP Đồng Xoài liên tục nhận được nhiều tín hiệu tín cực, thị trường bất động sản nơi đây cũng tăng nhiệt mạnh mẽ. Trong đó, dự án Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng do Tập đoàn Địa ốc Cát Tường làm chủ đầu tư trở thành địa điểm thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư đến Bình Phước khảo sát.

Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng là dự án đô thị phức hợp cảnh quan đầu tiên tại Bình Phước, vì thế, với quy mô tổng thể dự án lên đến 92,7 ha, chủ đầu tư đã dành gần 50% diện tích phát triển cảnh quan và tiện ích cộng đồng.

Được biết đến là một chủ đầu tư “Nói thật làm thật”, bên cạnh cơ sở hạ tầng đang ráo riết hoàn thiện, Tập đoàn Địa ốc Cát Tường đã khẩn trương chuẩn bị động thổ Trung tâm thương mại Ngân Phát với quy mô 2,8 ha, ngay trong nội khu dự án.

Phối cảnh Trung tâm thương mại Ngân Phát



Là một trong những tiện ích nội khu trọng điểm, Trung tâm thương mại Ngân Phát quy tụ đầy đủ mặt hàng từ trung cấp đến cao cấp, tích hợp chuỗi nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm giải trí, spa, gym… hiện đại. Dạo chơi, mua sắm và thư giãn tại khu Trung tâm thương mại Ngân Phát sẽ mang đến những phút giây phấn khởi, điểm tô sắc màu cho cuộc sống thêm vui tươi, năng động.



Trung tâm thương mại Ngân Phát là một trong hai trung tâm thương mại được quy hoạch trong Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng, còn lại là Trung tâm thương mại Thiên Kim. Ngoài ra, tại dự án đô thị phức hợp này còn sở hữu hàng loạt tiện ích độc đáo khác như: đại lộ Danh Nhân, quảng trường Ánh Sáng, công viên Thế Giới Điện Ảnh - The Angel, công viên Thế giới Di sản Kiến trúc - The Destina, trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trường tiểu học Nhân Văn, bệnh viện Phước Bình…

Tọa lạc tại trung tâm TP Đồng Xoài, ngay mặt tiền quốc lộ 14 (tuyến tránh) và đường Trường Chinh (nối dài), Trung tâm thương mại Ngân Phát nói riêng, khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng nói chung hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm đô thị sầm uất, với các dịch vụ chất lượng cao. Không chỉ đảm bảo nhu cầu thụ hưởng của cư dân Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng và người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thay đổi diện mạo hạ tầng đô thị tại xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.