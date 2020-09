Trao 6 học bổng cho sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Nối tiếp chương trình Học bổng Lawrence S. Ting 2020 với chủ đề “Chúng tôi đến với bạn – Let us come to you”, sáng ngày 4-9, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Lawrence S. Ting đã tổ chức trao tặng 6 suất học bổng cho sinh viên của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng



Năm nay, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Lawrence S. Ting trao tài trợ và học bổng với tổng giá trị lên đến 8,5 tỷ đồng. Trong đó, 232 suất học bổng trực tiếp có giá trị hơn 2,8 tỷ đồng và trao tài trợ với giá trị hơn 5,7 tỷ đồng cho các tổ chức từ thiện, xã hội.

Ông Phan Chánh Dưỡng - Giám đốc Quỹ Lawrence S. Ting trò chuyện, động viên các bạn sinh viên được nhận học bổng 2020



Chương trình ngoài việc trao học bổng đã có buổi giao lưu, chia sẻ thân mật giữa Quỹ Lawrence S. Ting, Công ty Phú Mỹ Hưng, đại diện Công ty Bảo hiểm Phú Hưng với sinh viên và ban lãnh đạo nhà trường. Em Lê Duy Thái, sinh viên ngành cơ khí đã chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình: “Ba mẹ mất sớm, em sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Từ khi học năm nhất em đã vừa học vừa làm thêm để cố gắng trang trải phí sinh hoạt và phụ giúp ông bà. Em xin cảm ơn học bổng Lawrence S. Ting đã giúp đỡ em trong lúc khó khăn. Với số tiền 14 triệu đồng, em sẽ dùng để đóng học phí và phần còn lại chuẩn bị cho đồ án thi tốt nghiệp”.



Ông Vincent Lu – Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Phú Hưng trò chuyện với sinh viên: “Tôi biết ở Công ty chúng tôi có một nhân viên đã từng nhận học bổng Lawrence S. Ting, hiện tại làm việc rất tốt và có tinh thần cầu tiến. Tôi lấy làm vui mừng khi những bạn từng nhận học bổng nay đã có đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Tôi hy vọng rằng học bổng sẽ là sự khởi đầu giúp các bạn có thêm động lực phấn đấu để vươn lên trở thành công dân có ích cho xã hội, đúng với tinh thần học bổng mang lại”.

Ông Vincent Lu – TGĐ Công ty Bảo hiểm Phú Hưng là một trong những đơn vị tài trợ cho học bổng Lawrence S.Ting



Trước đó, chương trình đã trao tặng 13 suất học bổng cho sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Tiếp đến sẽ tổ chức trao học bổng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Y dược TP.HCM, CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM.

Vào ngày 26-9, chương trình “Lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 18 và trao tài trợ 2021” sẽ được tổ chức trực tuyến, với sự tham dự của một số đại diện trường khác, các quỹ, hội từ thiện, hội khuyến học của 63 tỉnh thành trên cả nước.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chương trình không thể tổ chức tập trung như các năm trước. Tuy nhiên, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Lawrence S. Ting vẫn chủ động đến các trường để tổ chức lễ trao học bổng với quy mô nhỏ, bảo đảm quy định về công tác phòng chống dịch của nhà nước. Điều này cho thấy trong tình hình khó khăn, học bổng Lawrence S.Ting vẫn luôn sẵn lòng vượt qua những trở ngại, luôn bên cạnh hỗ trợ để giúp các bạn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Qua 18 năm tổ chức, thông qua chương trình Học bổng Lawrence S. Ting, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Lawrence S. Ting đã trao hơn 125 tỷ đồng cho ngành giáo dục Việt Nam.