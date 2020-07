Vinamilk: Top công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Trước đó, Vinamilk cũng đã được Forbes Việt Nam vinh danh tại bảng xếp hạng 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020.



Đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng bền vững

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư, Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của năm đã thể hiện sự vượt trội tất cả các tiêu chí về kết quả kinh doanh và năng lực quản trị doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất. Phát biểu về bảng xếp hạng, hội đồng đánh giá nhận định: “Top 50 sẽ đặc biệt tôn vinh nhiều công ty có quy mô lớn hơn, giá trị vốn hóa cao hơn, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, xứng đáng là niềm tự hào cho đất nước”.

Ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại Vinamilk (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) tại lễ vinh danh “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”.



Đối với Vinamilk, những đòn bẩy để giúp công ty thực hiện các mục tiêu của mình có thể kể đến là: đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ sản xuất, chủ động về vùng nguyên liệu và bám sát thị trường nội địa để vươn ra thế giới. Năm 2020, doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam vẫn đặt mục tiêu “tăng trưởng dương” trong bối cảnh nền kinh tế chung đang chịu tác động mạnh vì COVID-19.



Cụ thể, Vinamilk ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong Quý I-2020 với doanh thu hợp nhất tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ 2019, đạt 14.153 tỉ đồng. Trong quý II-2020, doanh thu nội địa và xuất khẩu công ty mẹ ước thực hiện tăng trưởng lần lượt 12% và 26% so với Quý I-2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước thực hiện lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng lần lượt 7% và 3% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt 74% lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính 2019.

Bên cạnh những thành tích kinh doanh đạt được trong nước, tính đến thời điểm hiện tại, Vinamilk cũng là doanh nghiệp sữa duy nhất tại Việt Nam được cấp phép xuất khẩu các sản phẩm sữa vào Liên bang Nga và các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) sau hàng loạt những hợp đồng xuất khẩu ấn tượng ra thị trường quốc tế như Trung Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc… ngay cả trong những thời điểm mà nền kinh tế thế giới bị tác động mạnh bởi COVID-19.

Thương hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều nhất

Khi tình hình kinh doanh quốc tế đang chịu ảnh hưởng lớn, giao thương hạn chế thì thị trường nội địa sẽ chính là “trụ cột” của bất cứ doanh nghiệp nào. Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk chia sẻ về chiến lược phát triển của công ty: “Phương châm hoạt động của Vinamilk mấy chục năm nay là đi bằng hai chân, bước chân nội địa phải vững chắc rồi mới tính đến chuyện vươn ra nước ngoài”. Và chiến lược này thực sự đã được Vinamilk thực hiện một cách nhất quán.

Với hơn 220 loại sản phẩm, hệ thống phân phối đa dạng phủ khắp cả nước, liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, Vinamilk đã 24 năm liền được khảo sát và bình chọn là Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao cũng như vượt qua nhiều “đối thủ nặng ký” trong và ngoài nước để trở thành thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất trong 8 năm qua.

Quy mô doanh nghiệp của Vinamilk tính đến 30-12-2019



Đánh giá về kết quả này của Vinamilk, trong báo cáo Brand Footprint về thị trường Việt Nam, Kantar Worldpanel vào tháng 6-2020 nhận xét: “Nhà sản xuất nội địa này đã tiếp cận được hơn 80% hộ gia đình Việt nhờ vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông nhấn mạnh giá trị dinh dưỡng mà sản phẩm của họ mang lại cũng như không ngừng đổi mới hình ảnh với nhiều sản phẩm mới được tung ra nhằm đáp ứng nhu cầu mới của người tiêu dùng”.



Năng động đổi mới ở tất cả các phân khúc chính gồm sữa nước, sữa bột trẻ em, sữa chua uống, sữa đặc…, Vinamilk liên tục đứng đầu thị trường trong nước về cả sản lượng lẫn doanh số bán ra trong nhiều năm liên tiếp. Các kết quả nghiên cứu thị trường trên không chỉ cho thấy “sức bền” của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt mà còn chứng minh được niềm tin người tiêu dùng sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp đứng vững trong biến động và duy trì sự tăng trưởng.