Ngày 23-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với P.H.C (24 tuổi, ngụ ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) vì có hành vi bình luận xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 14-8, trang Fanpage Facebook “Tin tức Đồng Tháp” đăng tải nội dung “Huyện Cao Lãnh đề xuất tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến 26/8”. Sau đó C. sử dụng tài khoản Facebook “Cường Nguyễn” vào bình luận với ngôn từ thô tục, xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức và xuyên tạc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Lực lượng công an làm việc với ông PHC. Ảnh: CAĐT

Khoảng 30 phút sau, C. đã xoá các bình luận khi được gia đình khuyên răn. Nhằm tránh bị công an phát hiện và xử lý, C. đã xoá hình đại diện (avatar) và đổi tên tài khoản Facebook thành “Wgqg Gwshe”.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 14-8, lực lượng An ninh mạng đã nhanh chóng xác định được C. là chủ tài khoản Facebook khác và C đang ở trong khu vực phong tỏa do dịch COVID-19.

Làm việc với cơ quan công an, C. đã thừa nhận hành vi vi phạm, và cam kết không tái phạm.