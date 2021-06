Ngày 23-6, UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu công ty TNHH Máy móc và công nghệ Remacro Việt Nam (khu công nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) tạm dừng hoạt động và phong tỏa toàn bộ công ty với khoảng 300 công nhân.



Cả công ty bị phong tỏa do công nhân là F1. Ảnh: KD

Công ty bị phong tỏa này vì anh LVC (23 tuổi, HKTT tại Kiên Giang, là công nhân) đã trốn cách ly vào công ty này làm việc. Nghiêm trọng hơn, anh C. đang là F1, từng tiếp xúc với 2 F) ở trong khu cách ly tập trung.

Theo đó, ngành chức năng đã yêu cầu toàn bộ công nhân ở lại công ty đến khi có kết quả xét nghiệm của người này.

Trước đó, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) đã có thông báo về trường hợp anh C. đến công an huyện Bàu Bàng.

Cụ thể, ngày 6-5 anh C. nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam và được cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Long Định (Tiền Giang).

Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, anh C. về nhà tại Kiên Giang để tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đến nhà để lấy mẫu xét nghiệm lần 4 thì phát hiện anh C. đã lên huyện Bàu Bàng (Bình Dương) để làm việc tại công ty nói trên.

Đáng chú ý, theo báo cáo thì có hai người cách ly chung với anh C. sau khi trở về nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 4 thì dương tính với COVID-19.