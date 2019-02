1 trong 2 tên cướp ở Trạm thu phí Dầu Giây là nhân viên cũ?

Chiều 7-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua điều tra ban đầu công an đã xác định được hai nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại Trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa phận xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) vào sáng cùng ngày.

Như PLO.VN đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi nhân viên trạm thu phí đang giao ca và thực hiện việc kiểm tiền thì bất ngờ có hai đối tượng bịt mặt đột nhập phòng kế toán dùng súng và dao khống chế nhân viên rồi cướp số tiền đựng trong két sắt và trên bàn là 2,22 tỉ đồng rồi tẩu thoát.



Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Thống Nhất đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, truy bắt các đối tượng.



Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định các đối tượng nhanh chóng thực hiện hành vi cướp tài sản trong khoảng sáu phút. Hai đối tượng đột nhập từ phía sau vườn cao su leo qua tường rào, sau đó đột nhập cửa sổ vào phòng kế toán.

Ngay sau đó một đối tượng đã nổ súng bắn vào máy tính uy hiếp và một đối tượng khác dùng cán dao đánh vào cổ một nhân viên, sau đó khống chế và cướp tiền để trong két sắt trên bàn bỏ vào ba lô và tẩu thoát ra ngoài.

Qua công tác điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định một trong hai nghi can trong vụ cướp xảy ra tại Trạm thu phí Dầu Giây là nhân viên cũ của công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E).

Cụ thể, đối tượng này là NTA (25 tuổi, ngụ tại quận 2, TP.HCM) là nhân viên cũ của trạm thu phí Long Phước - Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD). Đối tượng còn lại là N. cũng từng là nhân viên làm việc ở đường HLD.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một viên đạn sắt (đạn bắn bi), hai con dao, mũ vải, hai chai xăng, một bình xịt hơi cay, ba chiếc giày thể thao và một ba lô màu đen bên trong đựng số tiền 80 triệu đồng do các đối tượng đánh rơi trên đường tẩu thoát.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra truy bắt. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra trình diện để được khoan hồng.