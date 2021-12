1. Chương trình “Đồng hành cùng bầu cử”

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố tổ chức chương trình gồm 5 số phát sóng với các chủ đề: Ký ức mùa bầu cử, sứ mệnh của lá phiếu, trọng dụng nhân tài xây dựng đất nước, sức mạnh toàn dân, ngày hội non sông.

2. Giải báo chí năm 2021 “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố vì hạnh phúc của Nhân dân”

Lần đầu tiên tổ chức và có 153 tác phẩm tham dự.

Nhằm tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của hệ thống MTTQVN TP. Tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, có chất lượng về tư tưởng, chính trị, đạt hiệu quả xã hội cao.

3. Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của Nhân dân

Thực hiện đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua số điện thoại của các Ban và trang Facebook Tuyên giáo Mặt trận TP.HCM.

Là kênh thông tin sớm nhất của TP về tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân.

Đến ngày 25-11-2021 đã tiếp nhận 23.661 phản ánh, hỗ trợ giải quyết 22.416 trường hợp.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khảo sát tình hình cấp phát thuốc điều trị F0. Ảnhh: UBMTTQVN TP.HCM

4. Đề án: “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030”

Đối với tổ chức: MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên giám sát Ban thường vụ cấp ủy, UBND cấp dưới giai đoạn 2021-2025 và Ban thường vụ cấp ủy, UBND cùng cấp giai đoạn 2025-2030; các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp.

Đối với cá nhân: MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu UBND cấp dưới giai đoạn 2021 – 2025 và giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu UBND cùng cấp giai đoạn 2025 - 2030; đồng thời mở rộng giám sát cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị 13-CT/TU về Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQVN TP và Nhân dân giám sát các tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2030”.

5. Giám sát trực tiếp:

Để nắm tình hình việc tiếp nhận chính sách hỗ trợ và túi an sinh của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.

Giám sát việc tiếp nhận chính sách hỗ trợ và túi an sinh trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.

Giám sát đột xuất đối với UBND các phường, xã, thị trấn trong việc hỗ trợ người dân.

Kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, phân phối hàng hóa, túi an sinh tại UBND TP Thủ Đức và một số quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, phân phối hàng hóa, túi an sinh tại các kho hàng thuộc Trung tâm an sinh TP quản lý.

Giám sát việc tiếp nhận chính sách hỗ trợ và túi an sinh trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.

6. Vận động, tổ chức lực lượng tình nguyện viên tôn giáo tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tổ chức 10 đợt xuất quân với sự tham gia của 678 tu sĩ; tổ chức lễ đón và tri ân hơn 20 đợt với 626 tình nguyện viên hoàn thành xong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại các bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP.

7. Thành lập trung tâm an sinh thực hiện mô hình “lưới an sinh”

Trung tâm An sinh TP ra mắt ngày 15-8-2021, với nhiệm vụ vận động các nguồn lực xã hội thực hiện chăm lo an sinh, hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thông qua ứng dụng An sinh để hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Mô hình “Lưới an sinh” chăm lo 2.492.095 túi an sinh.

8. Tập hợp các lực lượng xung kích tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch đợt dịch lần thứ tư

Thực hiện mô hình “Nghĩa tình, sẻ chia, đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19”.

Đón nhận hơn 300 cán bộ tăng cường, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

Đội xe Caravan Việt Nam hỗ trợ vận chuyển hàng đến với người dân.

Vận động quỹ mua vaccine: 315 tỉ 240 triệu đồng và 2 doanh nghiệp mua vaccine tặng TP trị giá hơn 2.000 tỉ đồng.



Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Phạm Minh Tuấn trao quà an sinh

cho người dân khó khăn tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Ảnh: UBMTTQVN

Vận động, tổ chức các lực lượng tình nguyện hỗ trợ công tác vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, hỗ trợ hàng ngàn suất ăn miễn phí phục vụ lực lượng tuyến đầu và nhân dân ở các khu cách ly.

Phối hợp cấp 5.439 giấy đi đường cho hơn 300 tổ chức, nhóm, cá nhân hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, an sinh xã hội… trong thời gian giãn cách xã hội.

9. Thực hiện công trình xây dựng Nhà Văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B, thuộc quần Đảo Trường Sa.

Công trình xây dựng 50 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ dân tộc thiểu số, hộ dân vùng biên giới ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020.

Phát động thực hiện công trình xây dựng Nhà Văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B, thuộc quần đảo Trường Sa (trị giá 40 tỷ đồng), thời gian thực hiện dự kiến năm 2021 - 2022.

Xây dựng 50 căn nhà với số tiền 2 tỷ 500 triệu đồng tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định và Phú Yên, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.

10. Mặt trận Thành phố triển khai xây dựng hệ thống trực tuyến đến 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Để thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời trong việc triển khai, trao đổi thông tin, xử lý công việc (trừ nội dung mật, tài liệu mật), đặc biệt trong giai đoạn bùng phát đợt dịch thứ tư.

Thử nghiệm ứng dụng GlideApps với nhiều chức năng như theo dõi lịch họp tuần, có đính kèm tài liệu cuộc họp, cập nhật thông tin mới nhất về hoạt động của Mặt trận Thành phố, quản lý văn bản đi, văn bản đến...

Xây dựng mã QR tích hợp tài liệu phục vụ các cuộc họp, giúp người dùng truy cập nhanh chóng và nhận tài liệu đầy đủ, chính xác và tiết kiệm.