Ngày 23-8, Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an, tăng cường thêm 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên nhằm chi viện cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống dịch COVID-19.



100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên nhằm chi viện cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: BCA

Thượng tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên, cho biết trước thời điểm xuất quân, tất cả CBCS tham gia chi viện đều được tập huấn về công tác phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe, được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm âm tính.

100 CBCS của đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn nghiêm ngặt các địa bàn nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cũng như công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Đây là lần thứ hai Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên xuất quân chi viện cho các tỉnh phía Nam để hỗ trợ, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 21-8, hơn 300 CBCS của đơn vị cũng đã xuất quân chi viện cho TP.HCM.



Tất cả CBCS tham gia chi viện đều được tập huấn về công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe, được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm âm tính. Ảnh: BCA



100 CBCS của đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn nghiêm ngặt các địa bàn nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cũng như công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Ảnh: BCA



Đây là lần thứ hai Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên xuất quân chi viện cho các tỉnh phía Nam để hỗ trợ, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BCA