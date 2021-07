Ngày 28-7, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp triển khai một số giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; triển khai kế hoạch đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về địa phương.



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận tại cuộc họp. Ảnh: NTV.

Gần 10.000 người đăng ký trở về quê nhà Nghệ An

Tính đế nay, Nghệ An ghi nhận 194 ca nhiễm COVID-19 ở 14 địa phương. Trong đó, có TP Vinh, thị xã Hoàng Mai và các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nam Đàn đã trên 14 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết Sở Y tế Nghệ An đã tăng viện 140 cán bộ y tế cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam và trong tuần tới sẽ tiếp tục tăng viện thêm khoảng 60-80 cán bộ y tế.

Do lượng người về từ các tỉnh phía Nam bằng nhiều hình thức đang tăng lên, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất lớn. Chỉ tính riêng bốn ngày gần đây đã ghi nhận gần 3.000 người trở về từ các tỉnh, thành, đặc biệt là các địa phương phía Nam.

Toàn tỉnh có hơn 22.700 đã trở về từ các địa phương trên cả nước chưa qua 14 ngày.

Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, cho biết tính đến nay đã có gần 10.000 người đăng ký về quê qua địa chỉ website: dangkyveque.nghean.gov.vn.

Trong đó, có 4.546 người ở TP.HCM, 3.621 người ở Bình Dương và 1.041 người ở Đồng Nai.



Trong tháng 6-2021, tỉnh Nghệ An đã đón hơn 2.200 công nhân trở về quê nhà từ Bắc Giang.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá, thời gian quan các ngành, địa phương đã tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện ổ dịch mới tại huyện Quỳnh Lưu được đánh giá là khá phức tạp đòi hỏi phải có biện pháp mạnh để khống chế dịch, không để lây lan. Diễn biến dịch hiện nay rất phức tạp nhất là tại các tỉnh phía Nam, mối nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài rất lớn, việc ngăn chặn sự lây lan dịch từ bên ngoài vào là hết sức cấp bách.

Vì vậy, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch; Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 các cấp tiếp tục chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao trách nhiệm các địa phương, tăng cường mạnh hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch.

Khoảng 600 người được đi máy bay miễn phí

Đối với công tác đón công dân trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam, đây là việc làm hết sức nhân văn đối với các trường hợp công dân đang có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng dịch có nhu cầu về quê; chia sẻ khó khăn với các tỉnh, thành phía Nam theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các tỉnh phía Nam để thực hiện đảm bảo an toàn cho công dân trở về cũng như đảm bảo an toàn và phù hợp với năng lực cách ly của địa phương, không tạo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.



Chiều 25-7, Phòng CSGT Công an Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho đoàn 38 người đi xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê qua khu vực Nghệ An.



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu rà soát danh sách người đăng ký, chia đợt, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, có phân nhóm. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất theo phương án của Sở LĐTB&XH Nghệ An đưa ra.

Trước mắt tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện đón đợt 1 với khoảng 1.000 người từ TP.HCM trở về quê theo hai nhóm.

Nhóm thứ 1, ưu tiên các đối tượng người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em với khoảng 600 người.

Nhóm thứ 2 là những người có điều kiện, có khả năng tự chi trả kinh phí mua vé máy bay, cách ly, xét nghiệm và các chi phí khác.

Về phương tiện, tỉnh thống nhất đợt 1 sẽ vận chuyển các đối tượng này về quê bằng máy bay.

Theo đó nhóm thứ 1 sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền vé máy bay, từ các nguồn: Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; các doanh nghiệp có tấm lòng đóng góp. Ngoài ra nhóm này cũng được hỗ trợ toàn bộ kinh phí ăn, ở, xét nghiệm.



CSGT hỗ trợ nước uống, thức ăn cho người dân.

Đối với nhóm thứ 2 thì phải tự chi trả tiền vé, về theo kế hoạch đã đăng ký và thống nhất với hãng hàng không. Những công dân được đón trở về sẽ được cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Nghệ An.

Thời gian đón công dân đợt 1 dự kiến vào đầu tháng 8-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền để người dân hiểu, chia sẻ và biết trong điều kiện hiện tại tỉnh chưa thể đón về toàn bộ công dân có nhu cầu đăng ký về quê, mà tổ chức đón theo từng đợt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cho tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng đã thống nhất bổ sung Sở Du lịch tỉnh Nghệ An vào Tổ công tác đón công dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam.